Cambiar las actuales reglas estancaría a las futbolistas: Monsiváis, de Pumas Femenil (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desirée Monsiváis, jugadora de Pumas femenil, fue invitada al programa “Futbol Picante” de ESPN; el conductor Mauricio Ymay le preguntó si considera necesario cambiar algunas reglas en el futbol femenil para hacerlo más atractivo. Monsiváis no dudó al decir un rotundo “no”.

El analista de la cadena televisiva le expuso: “Sigo encontrando en el futbol femenil más errores que aciertos. Cuánto tiene que ver esto con el no adaptar: portería, cancha (tamaño), tiempos. No sé, tú dímelo mejor, el no adaptarse a una rama femenil”.

Ymay le explicó que había derivado esa duda de que en deportes, como el tenis y voleibol femenil, la altura de la red es menor respecto a la varonil. Monsiváis respondió:

“A lo mejor te estás yendo por el tema del físico, de la fisionomía de una mujer respecto a la del hombre, pero si están las mismas reglas, las mismas dimensiones, el cuerpo de la mujer tiene que adaptarse para llegar a ese rendimiento óptimo de poder alcanzar un área de oportunidad.”

¿Adaptar las medidas y los tiempos en el futbol femenil lo haría más espectacular?



ATENCIÓN a la respuesta de @DesMonsivais uD83DuDCA5? pic.twitter.com/Qf5fzLRJyY — Futbol Picante (@futpicante) July 20, 2023

La artillera explicó que existe una posibilidad para que las jugadoras puedan desarrollarse de mejor manera y que cambiar las reglas sólo estancaría a las futbolistas. “Es un proceso que hay que llevar con calma y dedicación”, agregó.

Monsiváis cuestionó a Ymay con un ejemplo: ¿a un futbolista de baja estatura le impedirían jugar por su fisionomía? Y explicó que es importante saber que cada quien tiene diferentes habilidades de acuerdo con su fisionomía.