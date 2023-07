El presidente espurio de la esgrima mexicana

Ciudad de México (Proceso).- La Federación Internacional de Esgrima (FIE) informó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que ya no reconoce a Jorge Castro Rea como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima (FME), por lo que el exfederativo ha ostentado ese cargo de facto y de manera ilegal desde enero de 2021.

Además, la FIE también informó a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, que en junio de 2018 Jorge Castro falsificó un documento, así como la firma de la directora ejecutiva de dicho organismo internacional, Nathalie Rodríguez, para demostrar que lo reconocía como presidente de la FME durante el periodo 2017-2021.

Gracias a este documento falso, Castro Rea pudo obtener el Registro Único del Deporte (RUD) que es necesario para recibir recursos públicos federales por parte de la Conade que siguió dotando de dinero a una persona que estaba impedida para recibirlo. El máximo organismo del deporte en México está obligado a denunciar administrativa y penalmente al exfederativo.

A pesar de estos hechos el organismo internacional de la esgrima tampoco se ha pronunciado sobre una sanción para el exfederativo.

En mayo de 2017, Proceso publicó que Jorge Castro y algunos integrantes del Consejo Directivo de la FME se confabularon para amañar la asamblea en la que Castro se reeligió por cuatro años más. Hasta ese momento había presidido la federación durante 12 años. Para garantizar su permanencia por al menos otros cuatro más, manipuló la convocatoria, los requisitos que debían cumplir las asociaciones estatales para tener derecho a voto y los propios estatutos de la FME.

Jorge Castro maniobró para perpetuarse en el poder, según admitió él mismo en una grabación de cinco horas –realizada por uno de sus subordinados– en las que se escucha cómo el federativo maquinó su reelección y organizó el fraude electoral: decidió qué candados poner, a quién dejar votar, cómo reventar a los opositores, qué información difundir y dónde realizar los comicios para dificultar la llegada de rivales (Proceso 2114).

Dos veces usurpador

A pesar del desaseo de la elección y de que un tribunal colegiado emitió una sentencia en la que determinó que esa asamblea y todo lo que de ahí emane es ilegal, Jorge Castro Rea siguió siendo presidente de la FME con el consentimiento del Comité Olímpico Mexicano (COM). La Conade tampoco dijo una palabra.

Como medida de protección para que nadie cuestionara su continuidad como presidente de la FME fue que Jorge Castro Rea diseñó el documento falso. Se trata de una carta fechada en el 29 de junio de 2018 en Lausana, Suiza, sede las oficinas de la FIE.

Ese documento va dirigido al propio federativo espurio y a la letra dice: “La FIE reconoce al señor Jorge Castro Rea como presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Esgrima, electo por el periodo 2017-2018”. La carta está firmada por Nathalie Rodríguez, pero no cuenta con el sello de la FIE. El único sello que aparece es el de la Conade, lo cual es prueba de que Castro la entregó en la subdirección del Deporte.

La carta falsa

Fue hasta el 20 de julio de este año cuando la Conade se enteró de que Castro se ha escudado en un documento falso. Así se lo hizo saber la directora administrativa de la FIE, Elena Murdaca, al coordinador de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Ricardo Báez.

“Este extraño documento, con la fecha de 29 de junio de 2018, que envió para identificación sobre la constancia del Sr. Jorge Castro Rea como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima no fue emitido por la FIE. La directora general, Nathalie Rodríguez, no preparó y no puso su firma en este documento. Además, no tiene el sello de la FIE”.

El desmentido de la FIE

Unos días antes, el 4 de julio último, el presidente interino de la FIE, Emmanuel Katsiadakis, también había informado a Ricardo Báez que ese organismo ya no reconoce a Castro como presidente.

“Le informo que la FIE nunca recibió un acto legal de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Esgrima que confirme la elección del Sr. Jorge Castro Rea como presidente y su Consejo Directivo en 2021. La FIE no reconoce al Sr. Jorge Castro como presidente de la FME porque nunca hemos recibido los documentos necesarios de los años 2021, 2022 y 2023. Por favor, preste atención al sitio web oficial de la FIE donde se ve claramente que el Sr. Jorge Castro Rea no está registrado como presidente”.

Comunicado de Katsiadakis

Jorge Castro Rea ha usurpado la presidencia de la FME también durante el periodo 2021-2025. Pese a que la propia Conade le informó a la FIE el 10 diciembre de 2021 que desde el 18 de enero de ese año Castro dejó de ser presidente y que no existían evidencias de que haya habido algún proceso electoral para reelegirse una vez más, él siguió en funciones tanto a nivel nacional como internacional.

En aquel tiempo, fue la directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), Norma Olivia González, quien dirigió un oficio a Nathalie Rodríguez para informarle sobre la situación de Castro.

“Cabe señalar que esta Federación afilia a las asociaciones de los diferentes estados de la República Mexicana, sin embargo, se ha notado que dicha Federación reporta a esta Comisión, con cierta irregularidad, las asociaciones que la conforman, pues de los documentos de las asambleas que ha celebrado y de sus Programas Operativos Anuales, no existe un número

frecuente y regular de las asociaciones votantes.

“De lo anterior se desprende que el periodo de vigencia del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Esgrima, A.C., presidido por el Sr. Jorge Castro Rea, concluyó el 18 de enero de 2021. Por tanto, en esta Comisión, al día de hoy, no existe en el Registro Nacional (RENADE) algún documento o información que permita establecer que la Federación Mexicana de Esgrima, AC, cuenta con un Consejo Directivo actual o vigente que haya iniciado sus funciones el 19 de enero de 2021 o posteriormente a esta fecha”.

El informe de Conade en 2021

Protección del gobierno federal

Con todo y que es espurio, al ostentarse como presidente de una federación deportiva mexicana, Jorge Castro continúa siendo miembro del Comité Olímpico Mexicano. De hecho, es uno de tantos presidentes de federación que votaron para que en noviembre de 2021 la exclavadista María José Alcalá se convirtiera en la primera presidenta del COM.

El manto protector del que goza Jorge Castro Rea es tan grande que recientemente la embajada de México en El Salvador abogó por él para que el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos 2023, Yamil Bukele, intercediera y le permitieran ingresar al área donde se estaban realizando las competencias de esgrima.

El equipo mexicano / Foto: https://www.gob.mx/conade/prensa

Paradójicamente, el mismo 4 de julio último, el encargado de negocios de la embajada mexicana en aquel país, Óscar Antonio de la Torre, le escribió una amplísima carta —en calidad de urgente— a Bukele en el que a nombre del gobierno mexicano pidió todo el acceso para Jorge Castro, quien es “miembro del COM y ha sido designado entrenador” de la selección nacional de esgrima. El funcionario explicó que los deportistas necesitaban el apoyo de Castro para poder desempeñar un buen papel.

“Recibí una inconformidad por parte de la Federación Mexicana de Esgrima, respaldada por el Comité Olímpico Mexicano”, le escribió el servidor público de la embajada al hermano del presidente Nayib Bukele.

Yamil Bukele. Petición diplomática / Foto: Twitter

A pesar de la intervención diplomática, el Comité Organizador le negó el paso a Castro, toda vez que está cumpliendo una suspensión de 60 días que le impuso la FIE porque durante el Campeonato Panamericano de Esgrima Senior que tuvo lugar en Lima en junio último, el mexicano armó una trifulca cuando el equipo femenil mexicano de florete estaba participando.

El árbitro expulsó a Castro de la competencia y le sacó una tarjeta negra, por lo que no podrá aparecer en ningún escenario internacional hasta el 18 de agosto próximo. Así, el gobierno mexicano dio la cara por una persona que está castigada por haber insultado al juez.

A nadie le es ajeno que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es muy cercano a la presidenta del COM. Incluso el 16 de junio de 2022, cuando el aspirante a la presidencia de México visitó a los deportistas por invitación de María José Alcalá, uno de los asistentes que más entusiasmado estuvo con Ebrard fue Jorge Castro Rea.