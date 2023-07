Exesposa e hija de “Chiquimarco” revelan los motivos por los que denunciaron al exárbitro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exesposa e hija de Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” narraron parte de la violencia que sufrieron al vivir con el exsilbante y por lo cual decidieron denunciarlo por violencia familiar, en agosto de 2022.

En conferencia, las dos víctimas de identidad reservada estuvieron acompañadas de los abogados Marco Antonio Chávez Vaca y Luz Daniela Martínez Chávez, quienes fueron enfáticos en aclarar que no se trata de una fabricación de delito, tal como Marco Antonio Rodríguez lo comunicó en redes sociales.

Como medidas cautelares, al imputado se le prohibió acercarse a la víctima y al domicilio, así como tener comunicación con ella.

Sin embargo, ante la respuesta de Marco Antonio Rodríguez quien escribió un tuit en el que indicó que existe una estrategia para inculparlo y dañar su imagen “por parte de uno de los carteles de abogados especialistas en fabricación de delitos de carácter penal”, se dio a conocer que de seguir con las amenazas se pedirá al juez el cambio de la medida cautelar por prisión preventiva.

Las dos denuncias se realizaron el 3 de agosto de 2022, sin embargo, el analista de TUDN sólo ha sido vinculado a proceso por la denuncia interpuesta por la esposa, en el caso de la hija, aún se encuentra en espera del dictamen que podría ser en agosto próximo.

Tal como la exesposa lo relató en entrevista con Proceso el pasado 17 de julio, dio detalles de los golpes, humillaciones y gritos de los que fue víctima tanto en su casa como en la Iglesia cristiana a la que acudían.

“Eso ya no era una familia. Me decía que no servía para nada, que era una inútil. Gritos, golpes en la mesa, hasta que llegó la violencia física. Nuestra fe tenía mucho que ver, y no porque la fe lo diga sino porque la misma gente lo decide y en todos los ámbitos ya no sabía qué hacer. Ya no era la esposa, era como si fuera una esclava en mi propia casa”, dijo.

Por su parte, la hija mayor de Marco Antonio Rodríguez relató que su padre la agredió psicológicamente y que siempre le hacía burlas por su peso, por lo que ahora la joven tiene problemas de autoestima.

“Para él siempre fui una inútil. Gracias a los abusos que recibí de él, tengo muchos problemas de autoestima. Él me juzgaba por comer y mientras comía él hacía ruidos de animales y me decía que yo era una cerda. Él dejó de pagar mis estudios porque dijo que yo no valía la pena. Amenazaba con demandar y me decía que nadie me iba a creer”, dijo la hija.

Antes de finalizar, la expareja de Rodríguez aseguró tener miedo de represalias del exsilbante, sin embargo, admitió que eso fue parte fundamental para tomar la decisión de poder alzar la voz y hablar sobre el tema ante los medios de comunicación.