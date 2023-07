Actuación histórica de México en Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La delegación mexicana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 firmó su mejor actuación de la historia y se proclamó campeona de la justa regional con 350 medallas, 145 de oro, 106 de plata y 99 de bronce.

La disciplina que más metales aportó para México fue la natación con 45 preseas: 17 doradas, 17 platas y 11 bronces, lo cual resulta paradójico por los embates que este deporte ha sufrido por parte de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, quien no acudió un solo día a la justa regional.

El equipo femenino de natación artística durante la ronda final. Foto: AP

En entrevista con Proceso, el Jefe de Misión del equipo mexicano Mario García de la Torre, explica que el resultado históricó es el reflejo de una población deportiva que siempre ha luchado y se ha esforzado por dar lo mejor.

Destaca como un acierto por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM) y de la propia Conade que hayan llegado a un acuerdo a tiempo para que la delegación de 649 deportistas asistiera a los Centroamericanos pese a la confrontación entre ambas instituciones.

El gran mensaje que podemos mandarle a la sociedad es que somos más fuertes y coordinados si podemos establecer el diálogo entre las instituciones, pues nos hace tener resultados más afortunados. Ante la falta del presupuesto pensamos en venir sólo con las 17 disciplinas que buscaban su boleto Panamericano. Si eso hubiera pasado no estaríamos celebrando el histórico resultado

“Felicito a todos los nadadores porque están bajo un escrutinio continuo. Y el día de hoy merece celebrarse que tuvimos 45 medallas, en su especialidad. La natación aquí cumplió”, dice Mario García.

El problema entre la Conade y el COM se originó porque Guevara retiró todo el apoyo económico a las disciplinas acúaticas por que se empecinó en defender al destituido presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov y, al final, tras un regaño presidencial, la funcionaria liberó los recursos federales.

Ante las declaraciones de Ana Guevara acerca de que algunas pruebas de los Juegos Centromericanos son de “relleno” y minimizó los triunfos de los deportistas porque no participan en disciplinas olímpicas, García de la Torre asegura que el alto rendimiento requiere de muchos años de trabajo y las personas a veces se olvidan de eso.

“Los Juegos Centroamericanos son la primera etapa del ciclo olímpico, no es fácil. Aquí participan ganadores de medallas olímpicas y hay que saber que para ganarlas los deportistas se preparan durante años. Ser medallista aquí en San Salvador es un orgullo y los que no tuvieron tanta suerte y no subieron al podio deben analizar el porqué y seguir avanzando”.

Mexicanas celebran al anotar contra Puerto Rico en voleibol femenino. FOTO: AP

Medallas Históricas

En esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, la delegación mexicana consiguió medallas de oro que nunca había conseguido.

Tal es el caso de Sebastián Williams en surf, quien se proclamó campeón en shortboard con una puntuación de 16.38 superando al venezolano Francisco Bellorin con 14.57 y al salvadoreño Brayan Alas con 13.60.

El equipo de beisbol al mando de Enrique “Che” Reyes ganó cinco de seis juegos, aunque no pudo disputar la final debido a la lluvia.

En cuanto que la selección femenil y varonil de hockey sobre pasto y la dupla varonil de voleibol de playa hicieron lo propio y fueron los mejores en sus disciplinas.

México también refrendó algunos de los triunfos obtenidos en los juegos de Barranquilla 2018, entre ellos el tricampeonato en el futbol femenil. Las dirigidas por el español Pedro López vencieron 2-1 en tiempos extras a Venezuela.

La badmintonista Haramara Gaitan también se proclamó tricampeona. Se llevó la medalla de oro en singles femenil tras vencer 2-0 a la cubana Taymara Oropesa con parciales de 21-18 y 21-14.

Paola Longoria firmó su pentacampeonato y se convirtió en la mujer mexicana con más medallas en rácquetbol con 13.

Por el contrario, el boxeo fue una de las disciplinas que no obtuvo los resultados previstos, pues los mexicanos sólo ganaron seis medallas, una de oro, una de plata y cuatro de bronce.

La polémica

Durante los Juegos Centroamericanos en las redes sociales se viralizó el momento en que, por reglamento, la mexicana Alejandra Cervantes tuvo que ceder su medalla de bronce a la cubana Laina Pérez, quien después decidió regresársela.

El reglamento de Centro Caribe Sports para San Salvador 2023 prohíbe que un mismo país pueda obtener las tres medallas en la misma prueba y en el tiro deportivo (10 metros pistola de aire) las mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes hiceron el 1-2-3.

Aunque las tres seleccionadas mexicanas subieron al podio en la ceremonia de premiación, el organismo le retiró el bronce a Cervantes.

“La exigencia de la próxima delegación que participe en (República) Dominicana (en los Juegos Centromericanos de 2026) será alta, la misma sociedad les va a exigir más. Si en esta edición ganamos 145 les van a pedir por lo menos una más. Así es el deporte de alto rendimiento, es extremadamente demandante y es muy difícil estar satisfecho porque siempre hay metas nuevas por superar”, sentencia Mario García de la Torre.

Andrés Puente con plata (izq) y el medallista de oro, Miguel Lara (der.) Foto: AP

Boletos conseguidos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

- Beisbol varonil

- Hockey sobre pasto femenil

- Hockey sobre pasto varonil

- Basquetbol femenil 3x3

- Atletismo 1500 metros (Fernando Martínez)

- Box (Marco Verde y Citlalli Ortiz)

- Natación: Karen Rodríguez 400 metros combinados

- Tiro deportivo: Israel Gutiérrez