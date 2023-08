Tras eliminicación de 16 equipos en la Leagues Cup, Liga MX se reanuda este viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX informó que el próximo viernes 18 de agosto se reanudará la actividad del Apertura 2023 con partidos correspondientes a la jornada 4 o 5, esto dependerá de la disponibilidad de los estadios de cada club. La decisión llegó después de que sólo dos equipos mexicanos, de 18, siguen participando en la Leagues Cup.

Previo a la primera edición de este torneo que se está realizando en suelo estadunidense, la Liga MX había señalado que los duelos del Apertura 2023 se jugarían desde el viernes 25 de agosto al lunes 28 del mismo mes, aunque aún no indica los horarios en que estos se realizarán. Además, señaló que autorizó la realización de cinco partidos amistosos a puerta cerrada con la participación de ocho equipos de la Liga MX.

La Leagues Cup ya se encuentra en la instancia de cuartos de final que iniciarán este jueves 10 de agosto: Philadelphia vs. Querétaro, Nashville vs. Minnesota, Inter Miami vs. Charlotte y LAFC vs. Monterrey.