Corte brasileña da 15 días a Robinho para apelar orden de arresto en Italia

SAO PAULO (AP). — Un tribunal superior en Brasil determinó este miércoles que el exfutbolista Robinho tiene 15 días para apelar una orden de arresto emitida en Italia por violación.

El plazo se impuso después de que la corte superior de justicia rechazó de forma unánime una petición de los abogados del exdeportista de 39 años, para que se analizara una traducción completa de los procedimientos y la sentencia emitida en contra de Robinho, del italiano al portugués.

Las autoridades italianas quieren que el exdelantero de la selección brasileña, del Real Madrid y del Milan purgue su sentencia de nueve años en Brasil. Sin embargo, la corte no ha manifestado su acuerdo con ello.

Brasil no realiza extradiciones de sus ciudadanos.

En 2017, Robinho fue hallado culpable en Italia por su participación en un asalto sexual en grupo ocurrido cuatro años antes en Milán. El tribunal superior de Italia ratificó la sentencia brasileña en 2022, después de lo cual, los fiscales italianos emitieron una orden internacional de arresto.

La corte brasileña decidirá si ejecuta la orden de arresto e impone la sentencia, a la espera de una posible apelación de Robinho bajo el nuevo plazo.

Robinho reside en Santos, a las afueras de Sao Paulo. En marzo, entregó su pasaporte a las autoridades brasileñas.

Sus abogados no respondieron a una petición de comentarios por parte de The Associated Press. Han dicho que su cliente tuvo relaciones sexuales consensuadas en un bar con una joven, lo mismo que cinco de sus amigos.