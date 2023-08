Becas por reembolso en San Luis Potosí

“No te vamos a pagar la beca y hazle como quieras. A mí ninguna vieja me viene a mandar o a exigir algo. Además, no te la mereces”, le dijo en diciembre de 2020 Jorge Vega Garza, exdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) a la paratleta de levantamiento de potencia María del Socorro Lira Partida, quien sin ninguna explicación de un día a otro dejó de percibir su beca de tres mil pesos.

La deportista solicitó ayuda en la Asociación Potosina del Deporte sobre Silla de Ruedas y ahí le recomendaron que si no podía pagar un abogado lo hiciera público en sus redes sociales a ver si alguien se interesaba en su caso. Para su fortuna el entonces director de asesoría especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Rael Espín Zamudio, leyó la publicación y contactó a Lira para decirle que este organismo podía asignarle un abogado de manera gratuita.

Así fue como en marzo de 2021 la abogada Mayra Rincón Arvizu, asesora jurídica federal especializada en atención a Personas con Discapacidad (PcD), comenzó a trabajar el caso de Socorro Lira. Promovió un juicio de amparo porque el Inpode violentó el derecho humano de igualdad reconocido en los artículos 1 y 4 de la Convención sobre los Derechos de las PcD.

#CasoDeLaSemana "Coco" Lira es una atleta paralímpica de alto rendimiento que ha representado a uD83CuDDF2uD83CuDDFD en levantamiento de pesasuD83DuDC69uD83CuDFFD?uD83EuDDBDuD83DuDCAAuD83CuDFFD. El año pasado tuvo problemas con su beca deportiva en #SLP, denunció su caso en redes y la #DefensoríaPública la ayudó a obtener su beca completa ?. pic.twitter.com/htENItCUi3 — Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) March 16, 2022

En entrevista con Proceso, Lira explica que cada mes, los para atletas de San Luis Potosí se presentaban en la oficina de Vega para recibir los tres mil pesos que se les asignó como beca, pero añade que este funcionario les decía cómo debían gastarse ese dinero.

“Vega tenía una lista en su computadora y él escogía lo que debía adquirir: ropa deportiva, suplementos alimenticios, comida para la dieta y los medicamentos se permitían siempre y cuando el médico deportivo los recetara. No contemplaba el pago de transporte de mi casa al gimnasio. Conforme pasó el proceso del amparo supe que no existía un reglamento que avalara esto. Él inventó esas reglas”, dice.

Para cumplir con las exigencias de Vega Garza la deportista hacía sus compras con su propio dinero, las facturaba y presentaba los comprobantes en el Inpode. Sólo mediante este esquema de reembolso podía tener acceso a la beca. Sin embargo, en 2020 comenzaron los problemas, pues no recibió los reintegros correspondientes a 11 meses de ese año, de febrero a diciembre, y cada vez que le preguntaba a Vega sobre la beca éste le respondía que no había dinero y que le hiciera como pudiera.

Lira, de 47 años, tiene una discapacidad motriz que la obliga a moverse en silla de ruedas. Para seguir practicado el para powerlifting (levantamiento de poder) tuvo que pedir prestado a sus familiares. Las deudas la agobiaron. En diciembre de 2020 la situación ya era insostenible. Fue cuando preguntó otra vez por su dinero —y el de sus compañeros deportistas— y el servidor público le dio la respuesta violenta y machista.

Vega Garza. Extorsiones y amenazas. Foto: Especial

Lira le avisó en ese momento que iniciaría acciones legales y Vega hasta hizo escarnio: “Nadie te va a creer”, le dijo. Lira pidió audiencia con el entonces director del Inpode, Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, pero no la recibió. En febrero de 2021 la para atleta recibió tres depósitos con los que quedaron cubiertos cinco de los 11 meses de beca que le adeudaban, pero no recibió el reembolso correspondiente a los otros seis meses, por 18 mil pesos.

El 12 de marzo de 2021, la abogada Rincón presentó la demanda de amparo, pero sólo por 9 mil pesos porque Socorro Lira no tenía copia de las facturas de los gastos correspondientes a febrero, marzo y julio de 2020.

“Yo entregué todas las facturas, me las recibieron y luego las desaparecieron, pero yo no tenía copias de abril, mayo y junio. Necesitaba tener pruebas de lo que había gastado. Reconozco que fue mi error, un descuido mío”, lamenta.

Durante el proceso legal, ni Vega ni Álvarez le dieron la cara, pero sí mandaron a la contadora del Inpode, una mujer de nombre Ana María, para que la llamara por teléfono —lo hizo en varias ocasiones y siempre desde un número diferente— para extorsionarla y amenazarla.

“No me marcaba para ofrecerme una disculpa sino para decirme que si me callaba, retiraba los cargos y le decía a mi abogada que yo me había equivocado me darían 15 mil pesos. De negarme, me prohibirían el acceso al Centro de Alto Rendimiento”, comenta Lira.

Después, la contadora le dijo que el director sí hablaría con ella, pero tenía que ir a una cafetería y sin su abogada. La para atleta respondió que no, que si querían reunirse lo haría acompañada de Mayra Rincón.

La abogada Rincón señala que para entregarle una beca a Socorro Lira el Inpode partió del supuesto de que la deportista tiene a la mano tres mil pesos mensuales que le sobran para gastarlos en su preparación, lo cual es inconstitucional de acuerdo con la Convención sobre del Derecho de las Personas con Discapacidad.

Espín Zamudio. Apoyo. Especial

Por ello, solicitó que en lo sucesivo las becas que le dieran no fueran previa comprobación. Finalmente, el 12 de enero de este año un juez emitió su resolución y concedió el amparo. Cinco días después, el Inpode le pagó los nueve mil pesos.

“¿Fue poco? Sí, pero no era justo que una beca deportiva que yo me gané con mis resultados se la quedara esa gente. Además, no quería que otros atletas y para atletas pasaran por lo mismo. Hubo otros deportistas que nunca se quejaron, que no hicieron ningún reclamo. Esa administración (la de Miguel Ánge Álvarez) se fue sin pagarles”.

Hace dos meses Lira asistió a la Copa Mundial de Para Powerlifting Veracruz 2023 y el Inpode que hoy encabeza Jesús Joaquín García Martínez cubrió su alimentación y hospedaje. García es el tercer director en dicho organismo en un periodo de un año y siete meses, y es el segundo desde que en septiembre de 2021 Ricardo Gallardo Cardona asumió como gobernador de San Luis Potosí.

“Desde diciembre de 2020 no percibo beca del estado. Como han cambiado tanto a los directores me han dicho que buscarán los recursos para que los atletas y para atletas de alto rendimiento tengamos una beca porque el instituto no las puede cubrir”, dice Lira.

Socorro Lira. Resultados. Foto: Flickr Socorro Lira

Socorro Lira enfatiza que ser deportista en San Luis Potosí es muy difícil por la falta de recursos económicos, por lo que ha pensado en representar a otro estado donde sí reconozcan sus resultados deportivos. Cuando no está concentrada entrenando vende postres en las instalaciones del Inpode, con sus vecinos y afuera de una secundaria. Por ser seleccionada nacional la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le otorga una beca mensual de seis mil pesos.

“Cuando me va bien gano 200 pesos diarios libres para mí, lo demás es para volver a surtir los ingredientes, pero de ahí agarro para pagar los taxis para ir a entrenar. De ahí no sale para suplementos, uniformes o mi comida. A veces sólo tengo para el taxi de ida hacia el gimnasio, me llevo los postres y los vendo para completar para el taxi de regreso”.