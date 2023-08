Murió el padre de Olga Carmona, autora del gol que le dio a España su primer Mundial femenil

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este domingo 20 de agosto, Olga Carmona hizo historia al conquistar la Copa del Mundo femenil de Australia-Nueva Zelanda en la que España venció 1-0 a Inglaterra, además, el gol fue suyo. Sin embargo, hay un sabor agridulce tras la celebración, pues su padre falleció este día.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) publicó un tuit en donde dio a conocer la noticia. “La futbolista ha conocido la noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo”, se lee en un fragmento de la publicación.

La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo…





Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del padre de la futbolista que milita en el Real Madrid femenil. Carmona, quien se desempeña como lateral por derecha, anotó el único tanto del duelo entre españolas contra las inglesas, gol que valió que España levantara por primera vez en su historia la Copa del Mundo femenil.

¡¡Qué viva España!! ¡¡Somos Campeonas del Mundo!!



uD83DuDDE3? @7olgacarmona nos cuenta cómo ha marcado el gol que le ha dado el título a España.





En sus redes, la jugadora dedicó un mensaje a su padre.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.