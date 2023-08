Causa indignación beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el festejo de Mundial Femenil

MADRID (apro).- Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, ha protagonizado un muy criticado episodio, al haber tomado con las manos la cara de la futbolista Jenni Hermoso y darle un beso en la boca, durante la entrega de las medallas mundialistas.

El episodio, captado por la televisión española, se hizo viral en las redes sociales y ha ocupado importantes espacios en los medios de comunicación españoles y europeos, con duras críticas a la actitud machista de Rubiales, quien es jerárquicamente es un superior laboral de la deportista.

Este hecho ha ensombrecido el primer triunfo mundialista de la selección femenil.

Sin embargo, la aparente euforia del máximo responsable de la Real Federación Española de Futbol tuvo un episodio anterior a la entrega de medallas, igual de polémico.

Cuando Olga Carmona lanzó un zurdazo que estrelló el balón contra las redes, dándole a España el primer y único tanto de la final ante Inglaterra, Rubiales llevó saltaba eufórico y hacía un gesto obsceno llevándose la mano a su entrepierna y mostrándose mientras festejaba el tanto.

Lo más desconcertante para quienes seguían el partido es que la actitud de hooligan de Rubiales tenía lugar teniendo a su lado a la Reina Letizia y a la infanta Sofía y de estar rodeado de personalidades de la FIFA.

Sin embargo, al finalizar el juego con el triunfo de la escuadra española, las autoridades de la FIFA y la Reina Letizia empezaron a colgar las medallas mundialistas y abrazar a las nuevas campeonas, con Luis Rubiales a un lado.

Tras el paso de Alexia Putellas y de Aitana Bonmatí, tocó el momento de Jenni Hermoso –quien ha jugado en el Pachuca—, y fue el momento en que tras darle un abrazo, Rubiales cogió la cara de la futbolista y le dio un beso en la boca ante las cámaras.

El clip de video rápidamente se viralizó en redes sociales y con duras críticas contra Rubiales, el máximo dirigente del fútbol español.

Durante un directo en Instagram, en medio de la celebración en el vestidor, Jennifer Hermoso respondiendo a una pregunta de un usuario, dijo entre risas que el beso de Rubiales: “no me ha gustado, eh… pero qué hago. ¡Mírame a mí, mírame!”, respondía mientras le estaban mostrando el video del beso.

Más tarde, Rubiales bajó al vestuario y pretendiendo suavizar el ambiente, bromeó diciendo que se les iba a invitar a todas a un viaje a Ibiza “a la boda de Jenni y Luis”.

Pero la polémica ya estaba servida y ensombrecía el gran triunfo de la selección femenil.

La noche del domingo, Rubiales echaba más leña al fuego. Al ser abordado por el tema en una entrevista en la cadena de radio Cope, llamó “idiotas y estúpidos” a quienes le estaban criticando por el beso. “Es un pico de dos amigos celebrando algo, no estamos para gilipolleces (estupideces)”.

Toda la mañana del lunes, el tema fue parte de la controversia política y periodística.

Antes, durante su espacio en la Cadena Ser, el periodista José Luis Sastre expresó en su editorial que, “en cientos de celebraciones que hemos visto compartir a Rubiales con jugadores (hombres), no ha tenido con ninguno de ellos. A ninguno le cogió la cabeza para darle un beso sin preguntar. Lo hizo con Jenni Hermoso, a la que sí pudimos escuchar cómo decía en el vestuario: “No me ha gustado. Pero qué hago”.

El Ministro de Cultura y Deporte del gobierno de España, Miguel Iceta, calificó el comportamiento como “inaceptable” y pidió a Rubiales “explicaciones y excusas”.

“Ayer vivimos un acontecimiento deportivo pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y respeto a las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla”, dijo Iceta a la radio pública. La ministra de igualdad, Irene Montero, considero el gesto como una acto de “violencia sexual”.

Al mediodía del lunes, la propia Federación facilitó a la agencia EFE, unas declaraciones de Jenni Hermoso, según las cuales dijo que “ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”.

Algunos espacios deportivos muy cercanos a Rubiales trataron de matizar con las declaraciones de la mamá de la futbolista, que pedía se pusiera el foco en el histórico triunfo de la selección femenil.

Y mientras el avión viaja rumbo a Madrid, donde esta noche empezarán las celebraciones con la selección, Luis Rubiales tuvo que ceder, y grabó un video antes de abordar el avión de regreso a España, en el que ofrece una disculpa que suena más a justificación:

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad y sin ninguna mala fe ocurrió lo que ocurrió de manera muy espontanea. Aquí dentro lo veíamos algo natural, pero fuera se ha montado un revuelo. Si hay gente que se ha sentido dañada por eso, tengo que disculparme, no queda otra”.