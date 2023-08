“En ningún momento consentí el beso”: Jenni Hermoso desmiente a Luis Rubiales

MADRID (apro).— “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó (Luis Rubiales) y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sostuvo la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, en un comunicado del sindicato Futpro junto a sus compañeras mundialistas.

uD83DuDEA8 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Más aún: La jugadora de los Tuzos femenil del Pachuca y otras 53 futbolistas firmantes anunciaron en el mismo comunicado que no volverán a vestir la camiseta de la selección española de futbol mientras sigan “los actuales dirigentes”.

“A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, “las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”, señalan.

El comunicado es el cierre de filas de todas las mundialistas y sus compañeras ante las palabras de Rubiales, quien se negó a dimitir de su cargo en la RFEF y asegurar que el “pico” que se dieron ella y Rubiales fue “consentido”

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, señala el comunicado que distribuyeron en sus redes sociales, ya que su página de internet se cayó.

Las jugadoras tronaron contra Rubiales porque aseguró que el beso que le dio a Hermoso fue “espontaneo, mutuo y consentido”.

Rubiales incluso colocó en la jugadora la responsabilidad del beso, al señalar: “Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo, y le dije olvídate del penalti, y me contestó, `eres un crack´. Y yo le dije, un piquito, y ella dijo, vale”, se defendía Rubiales.

Por eso en el comunicado, se señala que Jenni sostiene, “no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.