“¡No voy a dimitir!”: Luis Rubiales se niega a renunciar tras besar en la boca a Jenni Hermoso

MADRID (apro).— Luis Rubiales no dimite como presidente de la Real Federación Europea de Futbol (RFEF). En su discurso ante la asamblea extraordinaria de este viernes, el mandatario del futbol español repitió desafiante hasta en cinco ocasiones, “¡no voy a dimitir!”, y pretendió normalizar su polémico beso por la fuerza a la jugadora mundialista Jenni Hermoso, durante la entrega de las medallas en el mundial de Sidney.

El mandatario del futbol español incluso se presentó como víctima de una campaña “del falso feminismo”, que consideró es “la gran lacra” de España.

Rubiales se atrincheró ante los federativos que lo arroparon con sus aplausos y sorprendiendo a todos, porque en la víspera había externado a su círculo más cercano en la RFEF, que hoy renunciaría al cargo.

Pero finalmente cambió de parecer y aseguró que “se está ejecutando un asesinato social a mí”. “Se me está tratando de matar”.

Rubiales incluso revictimizó a la jugadora, al llegar al extremo de colocar buena parte de la responsabilidad por el polémico beso en la jugadora mundialista Jenni Hermoso, el que dijo fue “consentido”, “libre”, “espontáneo” y “mutuo”.

Según su versión, en el momento en el que apareció Jennifer Hermoso, “ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caderas, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos. Y yo le dije: “Olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial”. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: 'un piquito'. Y ella me dijo: 'vale'.

“Fue un piquito durante todo este proceso, con varios manotazos en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió como una anécdota y sobre todo, lo más importante, ella dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota del 'no pasa nada', empiezan las presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que, la verdad, yo no termino de entender”.

“Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar”.

Llegó a decir que es un beso sin deseo, un beso como el que les daría a sus hijas. “No hay deseo ni posición de dominio, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, los que están rindiendo pleitesía ante (Javier) Tebas (presidente de La Liga y enemigo de Rubiales) y el falso feminismo, que es una plaga en este país”.

Y ante sus disculpas, continuamente matizadas por él mismo, Rubiales se permitió dar su propia opinión sobre lo que es el feminismo y de igualdad. “La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer”.

Y dirigiéndose a sus hijas, les dijo que ellas sí son “feministas de verdad” frente al “falso feminismo que hay por ahí”, que se ha lanzado en su contra, que “no busca justicia, sino solo ponerse una medalla”.

Sobre su gesto de tocarse los genitales en el palco de autoridades durante el partido de la final, cuando festejaba a un lado de la reina Letizia y autoridades de la FIFA.

Ha pedido “disculpas sin paliativos” a la Casa Real y a la reina Letizia por haber celebrado el triunfo con ese gesto, y trató de justificarlo.

Rubiales anunció que presentará cargos en los tribunales contra autoridades, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, por haberle acusado de violencia sexual al protagonizar el beso no consentido con la jugadora mundialista.

Duras reacciones

Las palabras de Rubiales intentando blindarse provocaron duras reacciones, entre las jugadoras españolas, como la mundialista Alexia Putellas, quien escribió “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera! @Jennihermoso”.

La también mundialista Aitana Bonmatí posteó: “Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera”.

La portera mundialista Cata Coll también escribió: “Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó!! Contigo a muerte Jenni Hermoso”.

Carolina Graham Hansen del Barça escribió: “¡Jenni Hermoso, contigo! Todo esto son mentiras. Todos vemos lo que realmente pasó”.

El delantero del Real Betis, Borja Iglesias, publicó un mensaje vía X (antes Twitter), en el que renuncia a vincularse con la Selección española de fútbol, la máxima ilusión de un futbolista, “hasta que las cosas no cambien”.

El exmundialista Iker Casillas escribió: “Vergüenza ajena”, mientras el también portero David de Gea, posteó: “Me sangran los oídos”. La futbolista Iriz Arnaiz, de la Real Sociedad escribió: “No hay calificativos para lo que está pasando”.

La vicepresidenta Yolanda Díaz escribió que “es inaceptable” lo que hemos visto en la asamblea de la Federación. “El gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”.

La ministra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, señaló: “El consentimiento no lo decide el agresor, lo decide la mujer. El discurso violento, mafioso del señor Rubiales no funcionará contra un país que ya ha cambiado. Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es”.

En su mensaje, Javier Tebas, presidente LaLiga y enemigo de Rubiales, señala que hasta ahora mucha gente no comprendía “los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochornoso mundial”.

“El insulto, la chulería, el chantaje, la amenaza, el espionaje y la persecución, utilizando fraudulentamente los organismos federativos, las padecemos y hemos denunciado muchos”, dijo, y añadió que “la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto se debe parar”.

Por último, Tebas, sostiene que aunque “el truco burdo victimista le ha funcionado demasiadas veces, esta vez seguir intentándolo es simplemente ridículo, es imposible atribuir a ningún absurdo complot su comportamiento misógino y deleznable cuando el daño reputacional para todo el futbol español ya es inevitable”.