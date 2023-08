Destapan más estafas de Mariachis; entre ellas, a un artesano huichol

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El artesano indígena wixarika Ángel García denuncia que los dueños del club Mariachis de Guadalajara, Rafael “Fayo” Tejeda y Carlos “Calo” Valenzuela, lo dejaron en la ruina económica y endeudado porque no le pagaron los 150 mil pesos que le prometieron a cambio de 100 cinturones huicholes.

En la misma situación de García se encuentran al menos otros 10 proveedores que han prestado sus servicios a este equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), entre los que destacan de alimentos, hoteles (Selina, European Suites y Stratto), distribuidores de ropa deportiva (El Siglo y Tucane) , producción, iluminación (Inteligis) y una empresa de seguridad privada, que no aceptaron participar en este reportaje por temor a represalias, pues afirman que Tejeda es “alguien importante” en Guadalajara y cercano al gobierno de Enrique Alfaro.

Asimismo Tejeda y Valenzuela le deben a los jóvenes peloteros con quienes jugaron en la Liga Invernal de 2022, al exdirector deportivo, Francisco “El Pollo” Minjarez, y hasta al operador de la cabina de sonido, Nacho Ledesma, quien prestó sus servicios desde 2021.

“Tengo un equipo de trabajo de artesanos huicholes y lo que nos pasó es muy fuerte. Invertí los ahorros de toda mi vida para poder salir de la deuda que me dejó Rafael Tejeda; ese señor casi me deja en bancarrota. Cuando hablé con Tejeda por última vez le dije: ‘Estoy exigiendo mi pago, no estoy mendigando nada. Le recuerdo que yo en ningún momento me ofrecí a trabajar con usted, fue usted quien me buscó, así que tiene la obligación de pagarme’.

“Mi equipo de trabajo son familias que dependen de mí; si no les pago, pues se quedan sin comer. Estamos en una zona de marginación”, explica Ángel García.

El 12 de noviembre de 2022 Rafael Tejeda contactó vía WhatsApp a García para solicitar que le fabricara unos cinturones inspirados en el equipo de beisbol adornados con cuentas de chaquira, características del arte huichol que se trabaja en Huejuquilla el Alto, un pueblo de la Región Norte de Jalisco.

“Fayo” Tejeda, quien también fue acusado de trata de personas y explotación laboral por la empresaria dominicana Larybel Olivero –texto publicado el 21 de julio último en el portal de Proceso–, le dijo a García que conoció su trabajo por un cinturón que le vio a Alberto Esquer, el secretario del Sistema de Asistencia Social del gabinete del gobernador Enrique Alfaro, y que por lo mismo estaba muy interesado en tener unos así.

Tejeda le dijo al artesano que los cinturones serían utilizados por los jugadores durante la temporada 2023 de la LMB y que también serían un regalo para los patrocinadores del equipo, por lo cual hizo un pedido de 100 piezas. Cada cinturón tenía un costo de mil 500 pesos.

El producto artesanal hecho para la novena de Jalisco. Foto: Especial

Después de tres meses de la primera charla entre Tejada y García, a finales de marzo pasado el dueño de los Mariachis hizo formalmente el pedido, aceptó pagar 150 mil pesos y le exigió que le entregaran los cinturones en 15 días, pues la temporada iniciaría el 20 de abril.

El 17 de abril el artesano acudió al estadio Panamericano, donde le entregó los primeros 80 cinturones a Jorge Plazola, un empleado de Tejeda. Aunque le sorprendió que no le diera una nota o un recibo no dijo nada. Plazola sólo le dio las gracias y le exigió las 20 piezas faltantes. Dos días después García recibió un pago de 30 mil pesos.

García asegura que en el medio donde trabaja es común no firmar contratos con sus clientes, y que sólo lo hace cuando se trata de alguna empresa que pide una producción grande. Expone que ha recibido pedidos de más de 100 piezas de sus artesanías y nunca había padecido una situación similar a la que enfrenta con los dueños de los Mariachis.

Los empresarios Tejeda y Valenzuela. Denunciados. Foto: Especial

“Cuando me hicieron el pedido yo no lo creía porque iban a pagar 150 mil pesos, entonces lo confirmé y me dieron el sí. Me saqué de onda, pero también pensé que se trataba de un empresario grande y conocido. Por lo mismo en ningún momento le pedí que me firmara un convenio o un contrato o algo así. Me confié”, lamenta Ángel García.

Los gastos para García fueron muy elevados, pues su equipo de trabajo está conformado por 15 personas de su comunidad, que incluyen: un talabartero –la persona que confeccionó los cinturones de cuero– y 14 artesanos que cosieron a mano la chaquira a marchas forzadas. La elaboración de cada cinturón toma 16 horas y ante la premura las familias que trabajaron para cumplir invirtieron 10 horas por día.

A eso se suma el costo de la materia prima (el cuero y las cuentas) para la elaboración de los fajos y los boletos de autobús para trasladarse desde su comunidad hasta Guadalajara. Un total de 110 mil pesos fue el gasto de producción.

Las condiciones en las que viven los huicholes de Huejuquilla el Alto son precarias. Las familias son en promedio de cinco o seis integrantes y viven en casas de adobe con piso de tierra y puertas de madera, sin servicio de drenaje, agua y luz.

Golpe económico

Dos semanas después de haber entregado todo el pedido, García comenzó a exigirle a Tejeda el pago, no obstante, el empresario ni nadie de su equipo de trabajo le respondió las llamadas ni los mensajes de texto.

“Cuando por fin me contestó le dije: ‘A ver, Fayo, dígame cómo le vamos a hacer. ¿Sí me va a pagar o no? porque realmente tengo todas las evidencias de que yo hice el trabajo. Dígame cómo le hacemos porque yo no puedo estar endrogado, tengo que pagarle a mi equipo. Ahora todo lo que trabajo es para pagar mis deudas y no puede ser que ustedes anden como si nada”, cuenta García.

Tejeda le respondió que no le podía pagar nada, puesto que ningún cinturón se había vendido porque su precio es muy alto. Es decir, el empresario cambió su discurso, pues cuando hizo el pedido dijo que eran para los jugadores y los patrocinadores y nunca mencionó que el pago dependería de si se vendían o no.

Los peloteros de Mariachis sí portaron los cinturones en la inauguración de la temporada de la LMB, e incluso le pidieron una hebilla especial para que pudieran usarlos durante los juegos. Además, una empleada del equipo entrevistó a Ángel García el 29 de abril y sus palabras fueron publicadas en la cuenta de Instagram del club. La conductora Fernanda Arellano confirmó ahí que los jugadores usarían los cinturones durante toda la temporada.

Los jugadores de Mariachis, con los cinturones huicholes. Foto: Especial

Después de que Proceso publicó el 21 de julio último un reportaje sobre la acusación de trata de personas y extorsión al equipo de entretenimiento dominicano, Ángel García se comunicó con Tejeda, pues llevaba tres meses sin responderle. El artesano amenazó con hacer pública su situación y sólo así Tejeda le contestó la llamada.

El empresario le dijo que le diera “chance”, pues estaba haciendo todo lo posible por vender los cinturones, que incluso habían bajado el precio. Además le pidió que, por favor, fuera al estadio para ayudar a venderlos, pues quizá al verlo a él los clientes se interesarían en adquirirlos.

Le aseguró que no se estaban aprovechando de su trabajo y que las acusaciones de Larybel Olivero (dueña de la empresa Da Republik Dance Crew) “son puras mentiras de gente que no tiene nada que hacer”.

Tras esta respuesta de Tejeda, el artesano comenzó a llamar a Carlos “Calo” Valenzuela, quien también es dueño del equipo. García le dijo que le pagaran o buscaría asesoría legal para demandarlos, por lo cual Valenzuela gestionó que le abonaran 15 mil pesos. Fue lo último que recibió de los Mariachis. Aún le deben 105 mil pesos.

“Lo que pasó fue, como decimos aquí en nuestro rancho: una patada en el hígado. Mi esposa y yo teníamos la meta de comprarnos nuestro primer vehículo, con las deudas que tuve que pagar lo perdí todo”.

La suciedad de los Mariachis

A la lista de proveedores estafados por el equipo de Guadalajara, se suma la empresa de limpieza experta en eventos masivos JG Clean encabezada por Felipe Rentería y que prestó sus servicios durante todos los juegos de la temporada 2022. Los dueños de los Mariachis le deben un millón 200 mil pesos por ese concepto.

En la limpieza del estadio Panamerican participaban 60 personas que mantenían pulcro el inmueble antes, durante y después de los juegos. JG Clean entregó un contrato a los empleados administrativos de Mariachis, pero estos nunca se lo regresaron firmado. Tejeda o Valenzuela jamás hablaron directamente con Rentería ni con alguno de sus socios. El afectado explica que no culpa a los trabajadores que lo contactaron, pues finalmente no es su responsabilidad pagar las deudas de los dueños, pues “sólo siguen órdenes de su jefe”.

Los dos primeros meses de la temporada 2022 de la LMB el equipo pagó de forma periódica. La empresa de limpieza recibió 300 mil pesos por sus servicios. Para junio los pagos se detuvieron y no volvieron a recibir un peso más.

Pese a no recibir los pagos, la empresa continuó con el servicio de limpieza. Al finalizar la temporada por fin pudieron hablar con Carlos Valenzuela, quien les aseguró que los pagos no habían salido “por problemas con los patrocinadores”, pero que todo se resolvería, que no se preocuparan.

Escándalo reciente por falta de pago a jugadores. Foto: Especial

“El problema es que nosotros operamos hasta el último partido, nunca paramos. Desgraciadamente pecamos de inocentes y de confiados. Ellos saben que nos han afectado mucho, hemos perdido contratos porque utilizamos el flujo de otros servicios para estar operando. Retrasamos los pagos de material y de impuestos. Se los hicimos saber, nunca les importó”, dice Felipe Rentería.

El propietario de JG Clean afirma que además de la deuda de más de un millón de pesos, la irresponsabilidad de Rafael Tejeda y Carlos Valenzuela le han hecho perder otros 10 millones en contratos a su empresa.

Al consultar a un abogado para interponer una denuncia éste les explicó que sería un proceso largo y que lo mejor era buscar el diálogo con los dueños de los Mariachis. Un año después sí está considerando acudir a la Fiscalía del estado de Jalisco para por la vía legal reclamar su dinero.

“Rafael y Carlos tienen una reputación, eso es una realidad, desgraciadamente aquí en Guadalajara no sé si están muy bien apalabrados con gente del gobierno o no sé, pero basta con ver el Instagram de ‘Fayo’, tiene influencias políticas y empresariales”, sentencia Rentería.

La reportera buscó a Rafael Tejeda a través de mensajes y llamadas para ofrecerle su derecho de réplica, sin embargo, no hubo respuesta. También se buscó la posición de la Liga Mexicana de Beisbol, sin resultados.