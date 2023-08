La FIFA suspende 90 días a Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el futbol

GINEBRA (proceso.com.mx).- El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), acordó este sábado la suspensión provisional de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Europea de Futbol (RFEF), de toda actividad relacionada con el futbol a nivel nacional e internacional, anunció la FIFA.

“Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de 90 días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto’’, remarca FIFA en un mensaje enviado a la prensa.

Asimismo, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, con el objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de futbol de España, Jennifer Hermoso, y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentre en tramitación ante este órgano disciplinario, le ordena mantenerse a distancia de la jugadora.

Se dictaron dos directivas adicionales (artículo 7 CDF) mediante las cuales “ordena al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano”.

Igualmente se ordena a la RFEF y a sus oficiales o empleados, “de manera directa o a través de terceros, abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano”.

La decisión adoptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha comunicado hoy a Luis Rubiales, a la RFEF y a la UEFA, para su debido cumplimiento,

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo.

La FIFA, con sede en la ciudad suiza de Zúrich, reitera “su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario”.

GOLTV siempre a la vanguardia para este tipo de asuntos. Un vídeo perfecto sobre todos los escándalos de Luis Rubiales desde que es presidente de la RFEF. Que no queden en el olvido el resto de sus tropelías pic.twitter.com/o9BkzvU0eo — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) August 23, 2023

El caso Rubiales

Rubiales besó a la jugadora española Jenni Hermoso en la boca durante la entrega de trofeos y medallas del domingo tras la victoria 1-0 del equipo ante Inglaterra en Sydney, Australia, en la final del Mundial femenino.

Unos minutos antes, Rubiales se agarró la entrepierna en gesto de victoria en una zona exclusiva del palco cerca de la reina Letizia de España y la infanta Sofía, de 16 años.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó (Luis Rubiales) y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sostuvo la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, en un comunicado del sindicato Futpro junto a sus compañeras mundialistas.