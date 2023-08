César Luis Menotti tuvo un accidente en su casa y está hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- César Luis Menotti, quien fuera campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 desde el banquillo, sufrió una caída en su casa, por lo que fue hospitalizado, pues su accidente derivó en una hemorragia.

A través de la red X, el periodista mexicano José Ramón Fernández compartió información sobre Menotti, con quien compartió mesa de análisis en diversas Copas del Mundo.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del futbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, escribió José Ramón.

“La Voz”, un portal web de noticias argentino, publicó la declaración de una persona allegada al director técnico, aunque no compartió su identidad. “Fue un susto. Evoluciona de acuerdo a lo esperado. Fu internado lógicamente. Esperemos que pueda ser dado de alta en pocos días”.

“El Flaco” fue director técnico de la selección mexicana de futbol entre 1991 y 1992, y tuvo un breve paso por los clubes Puebla y Tecos.

Presentación de Menotti en Puebla. Foto: Francisco Daniel

Actualmente es director de selecciones nacionales de la AFA y tiene 84 años de edad.