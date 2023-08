Nuevo video contradice a Rubiales: Jenni Hermoso no lo cargó; él se abalanzó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo video difundido en redes sociales contradice la versión de defensa presentada por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), sobre el polémico beso sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso, durante la entrega de medallas del Mundial femenino.

El viernes, Rubiales se defendió:

"Y en el momento en el que apareció Jenni, ella, me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos.

“Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, durante todos estos procesos con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

En las nuevas imágenes, tomadas desde la tribuna, se observa que es Rubiales quien se abalanza sobre Hermoso, y no al revés, como él lo ha afirmado.

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén SánchezuD83DuDD3B (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

Con la nueva evidencia, las fotografías publicadas por la RFEF pierden validez y entorpecen el discurso presentado por Rubiales para su defensa.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión por 90 días de Luis Rubiales, tras la polémica por el beso. El organismo no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo.

El caso Rubiales

Rubiales besó a la jugadora española Jenni Hermoso en la boca durante la entrega de trofeos y medallas del domingo tras la victoria 1-0 del equipo ante Inglaterra en Sydney, Australia, en la final del Mundial femenino.

Unos minutos antes, Rubiales se agarró la entrepierna en gesto de victoria en una zona exclusiva del palco cerca de la reina Letizia de España y la infanta Sofía, de 16 años.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó (Luis Rubiales) y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sostuvo la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, en un comunicado del sindicato Futpro junto a sus compañeras mundialistas.