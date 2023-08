Narran cómo la Conade no permitió el acceso a coreógrafa ucraniana de natación artística

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 8 de agosto, la selección nacional de natación artística brindó una conferencia de prensa en donde detalló cómo Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) negó el acceso a las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) a la coreógrafa ucraniana Olga Pylypchuk, quien vino a México para ayudar al equipo en su preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Las seleccionadas nacionales de natación artística aseguran que seguirán vendiendo trajes de baño con tal de asistir a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Video: @ricardo_olin pic.twitter.com/SXrupKZl9Y — Proceso (@proceso) August 9, 2023

Adriana Loftus, entrenadora de la selección nacional de natación artística, explicó a Proceso que desde el estacionamiento del Cnar las personas de seguridad le indicaron que ella podía ingresar, pero no Pylypchuk. “Fue un shock y les pregunté de dónde venía la orden” y se limitaron a responder que por parte de la dirección de la Conade.

“Pedí el apoyo del Comité Olímpico Mexicano (COM) y éste platicó con el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, y dijo que era una instalación federal y que ellos necesitaban saber quiénes estaban ingresando. Yo lo entiendo, pero se les mandó su currículum y no vino como ilegal, entró al país como corresponde y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, dijo Loftus.

Adriana Loftus, entrenadora de la selección de natación artística, explica que la Conade negó el acceso a la coreógrafa ucraniana Olga Pylypchuk al Cnar, quien vino a México para ayudar al equipo en su preparación para Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Video: @ricardo_olin pic.twitter.com/n0bKUgCE5D — Proceso (@proceso) August 9, 2023

Acerca de qué explicación le dieron a Pylypchuk sobre la negativa a su acceso al Cnar, Loftus mencionó que la coreógrafa ucraniana no sabe hablar en español, por lo que no comprendió lo ocurrido y le mintieron para evitar que se enterara de la situación.

“Es una vergüenza, que venga ella del otro lado del mundo para que no la dejen acceder. No le quise decir lo que estaba pasando, así que le dije que hubo un problema, que se habían inundado las calderas por lo que ningún deporte acuático podía entrar y que iríamos a otra instalación”, declaró Loftus.

Adriana Loftus, entrenadora de la selección de natación artística, platica de cómo le mintieron a la coreógrafa ucraniana Olga Pylypchuk para explicarle por qué le negaron el acceso al Cnar. Video: @ricardo_olin pic.twitter.com/MRWpEk76ci — Proceso (@proceso) August 9, 2023

Para concluir, la entrenadora fue tajante al decir que no entiende lo que motivó a la Conade a tomar tal decisión, sobre todo porque dicha instancia no pagó los vuelos, hospedaje, alimentación y honorarios de la ucraniana. Y recalcó que Grupo SPIN, empresa orientada al tratamiento de agua en sectores industriales y comerciales, costeó todo.