AMLO pide a la LMB dar de baja a peloteros cachirules y dejar de hacer trampa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los dueños de los clubes de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) que den de baja a aquellos peloteros extranjeros que adquirieron la nacionalidad mexicana a través del uso de actas de nacimiento falsas o con información que fue alterada en distintas oficialías del Registro Civil de varios estados.

El mandatario explicó que algunos equipos han recurrido a esta medida para reforzarse y tratar de ser campeones, pero a través de la trampa.

“Están haciendo trampa algunos equipos, están contratando, como se dice en el ambiente del beisbol, ‘cachirules’. De repente aparece que nacieron en un pueblo de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, hermanos de otros países, les consiguieron las actas de nacimiento y entonces violan lo que está en el reglamento, de que debe de haber sólo un número de extranjeros (máximo siete) por equipo. Como falsifican las actas, pasan como si hubiesen nacido en México. Como ahora viene el inicio de playoffs, pues se están reforzando de esa manera”, detalló.

Proceso publicó el martes 8 que un grupo de peloteros de equipos como Leones de Yucatán, Tecolotes de los Dos Laredos y Acereros de Monclova han tramitado actas de nacimiento en comunidades remotas como Concordia, Sinaloa; Castaños, Coahuila, La Huacana, Michoacán, y lugares como Toluca, Zinacantepec e Isidro Fabela, Estado de México, para que cubanos, estadunidenses, venezolanos y dominicanos adquieran la nacionalidad mexicana aunque no les corresponde.

El modus operandi consiste en tomar datos de otras actas verdaderas y subirlas al sistema digital, pero no obran en físico en las oficialías del Registro Civil, así como tampoco las documentales que demuestren que sus padres o abuelos son mexicanos. Otros de estos documentos fueron construidos con información falsa.

Hasta el momento, el Registro Civil de Sinaloa ya nulificó las actas de 12 jugadores y solicitó al Registro Nacional de Población (Renapo) que revoque las CURP (Clave Única de Registro Poblacional).

López Obrador dijo “que es de sabios rectificar”, pero que de todas maneras pedirá que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) haga una investigación.

“Pero también aprovecho para hacerle un llamado muy respetuoso a los dueños de los equipos para que, si se cayó en este error, se rectifique, es de sabios cambiar de opinión”.

—¿Tendrían que sacar a los jugadores de los equipos?—, se le preguntó.

—Ellos mismos, ellos saben, que lo hagan ellos mismos para que no pasen después la vergüenza de que la investigación demuestre que actuaron con trampa. Eso no ayuda en el beisbol. Hay que respetar las reglas.

—¿Y el Renapo puede revisar los documentos?

—Yo creo que sí puede. Además, creo que vamos a contar con el apoyo de todos los dueños de franquicias, que la mayoría es gente… todos son gentes que se portan muy bien. Lo que pasa es que se ofuscan, se calientan, ¿no? Quieren estar en la final y quieren estar hasta lo último. Y nada más decirle, como le escribí al abogado de García Luna: el fin no justifica los medios, que no es lícito todo.

—¿Usted estaría de acuerdo que en lugar de que recurrieran a esto, hubiera libre contratación de extranjeros?

—Eso ya lo resuelven después. Lo que hay que evitar es que hagan trampa. Además, ¿cómo se va a ocultar? No puedo aquí decir todo lo que sé, por respeto.

—¿Usted ya lo sabía?

—Claro, es que aquí llega de todo, aquí me llegan expedientes de corrupción, luego hasta se enojan cuando los doy a conocer. Pero aquí llega de todo, entonces sé muy bien lo que está pasando, y más en este caso, que es el beisbol. Ojalá y se resuelva. Y le voy a pedir al consejo del deporte (CAAD) que se apure a hacer la investigación y a lo mejor ya no voy a hablar de eso, porque ya va a quedar resuelto. Si no se resuelve, entonces sí una mañanera, una mañanera más, o dos o tres.