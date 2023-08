Martha Higareda y Karla Souza pagaron gastos a clavadistas mexicanos en Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El clavadista Diego Balleza confesó que las actrices Martha Higareda y Karla Souza ayudaron económicamente a él y al clavadista Randal Willars para competir en la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda. Entonces, estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias. Si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín, porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción de Randal se la pagó Karla Souza”, contó a Claro Sports.

También agradeció al cónsul de Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, por ayudar con los pasajes.

“A la comunidad judía de aquí estoy súper agradecido. El cónsul de Bulgaria, quien fue el que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón; España, que fue donde entrené; España a Alemania y de regreso. Todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, indicó Balleza, originario de Nuevo León.

Los clavadistas consiguieron la medalla de bronce en la prueba de plataforma de diez metros sincronizados.

En su publicación en Instagram, Higareda le comentó: “Muchas felicidades Diego. ¡Qué orgullo tan grande para todos los mexicanos” y Souza agregó: “¡Bravo! Eso es todo”.