Ana Guevara desapareció 500 millones de pesos de la Conade, acusa diputada del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez -Jaén Zermeño, aseguró que Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), desapareció 500 millones de pesos durante su gestión.

Ana Guevara se ha envuelto nuevamente en la polémica, pues además de la acusación, la diputada del PAN también explicó que realizó 47 denuncias en contra de la Conade y de la exvelocista.

“Cuando yo estaba en la fiscalía, alguien le avisó a la fiscal especial en materia en combate a la corrupción María de la Luz Mijangos que yo estaba ahí. Entonces, me pide que si puedo subir a su oficina. Voy a su oficina, y me dice: ‘¿Y ahora qué me traes?’. Pues ahora te traigo 47 denuncias contra la Conade y Ana Gabriela Guevara.

“Me la paso investigando… alguien lo tiene que hacer. (En Conade) hay un quebranto de casi 500 millones de pesos, desapareció 500 millones de pesos, Ana Gabriela”, aseguró Pérez-Jaén en entrevista con Carlos Alazraki.

Asimismo, la diputada panista exigió que la directiva de la Conade sea investigada debidamente por la instancia jurídica.

“Es la velocista más rápida, pero en desaparecer recursos públicos”, sentenció la diputada.