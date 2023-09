Jugadoras españolas acuden bajo protesta a la convocatoria de la Selección de Futbol de España

MADRID (apro).-Varias jugadoras mundialistas españolas que pidieron no ser convocadas por la selección española para próximos compromisos decidieron acudir a la concentración para evitar sanciones por no acudir al llamado de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), aunque la mayoría lo hizo tras reafirmar el lunes por la tarde su postura de que no querían ser convocadas.

Olga Carmona, Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Eva Navarro y Teresa Albelleira se presentaron en el hotel de Madrid donde las concentrarían antes de viajar a Valencia. A su vez, desde Barcelona viajarían Alexia Putellas, Cara Coll, Mariona Caldentey, Irene Paredes y Ona Batlle.

Ante la insistencia de los periodistas, Alexia se detuvo unos segundos para expresar su descontento por la convocatoria que hizo la seleccionadora sin dar respuesta a sus exigencias. “Pues mal, ¿cómo va a ser?”, dijo desanimada cuando le preguntaron cómo estaban.

Entre las 39 jugadoras firmantes del comunicado del viernes pasado, en el que pedían que no se les convocara hasta que hubiera una solución, además de las mundialistas, estaban algunas de las 15 jugadoras que originalmente se rebelaron en diciembre pasado contra el anterior técnico, Jorge Vilda, y por ello no fueron al Mundial, como Mapi León o Patri Guijarro.

Este es el comunicado de las futbolistas de la selección española de fútbol q piden las mejoras dentro de la federación española de fútbol para poder ser seleccionadas de nuevo, muchas gracias guerreras por luchar por vuestros derechos y por los derechos de las que vienen detrás pic.twitter.com/ojODxEFaZV — Silvia Gonzalez (@silviagm07) September 15, 2023

Jenni: “¿Protegerme de qué? ¿O de quién?

Montse Tomé, la nueva seleccionadora que suplió a Jorge Vilda, convocó a 23 jugadoras, entre ellas a 15 de las mundialistas, pero sorpresivamente, no convocó a Jenni Hermoso, y aseguró que lo hacía “para protegerla”.

Desde México, Hermoso respondió a su relegamiento en la convocatoria a través de un contundente comunicado, en el que cuestionaba:

“Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?”.

Explicó que llevan meses buscando esa protección “que dentro de la misma Federación” no se les ha brindado, y recordó que ha sido crítica con quienes desde la federación piden “confianza” cuando son las mismas personas de la dirección quienes “lanzan una lista con jugadoras que han pedido no ser convocadas”.

“Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado al día de hoy”, expresa en el comunicado en el que reitera el “apoyo total” a sus compañeras.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Las jugadoras convocadas se dirigirán a Valencia para la preparación del partido que jugarán el viernes en Gotemburgo ante Suecia.

Las campeonas españolas competirán en los próximos días por un hueco en los Juegos Olímpicos de 2024, por ello hasta ahora es incierto qué podrá hacer la nueva seleccionadora y cuántas jugadoras van a atender el llamado a la concentración. De la lista de la seleccionadora, Rosa Márquez y María Méndez, es la primera vez que son convocadas.

??? @montse_tome, seleccionadora nacional: "He vivido el fútbol desde el barro, sé de dónde vengo".



?? "La mejor manera de crecer es construir, tenemos ganar de aportar lo que sabemos".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/40tM3UAX40 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 18, 2023

Ministro: “No se puede seguir perjudicando a las jugadoras”

El Ministro de Cultura y Deporte del gobierno español, Miquel Iceta, se manifestó en favor de una solución en el pulso que mantienen la federación y las internacionales de la Selección Femenil, porque “no se puede seguir cometiendo injusticias y perjudicando a las jugadoras.

Explicó que el gobierno seguirá implicándose para mediar en la búsqueda de una solución pronta a esta crisis, en especial porque la RFEF las convocó a jugar el próximo pese viernes, pese a que las jugadoras habían pedido no ser convocadas hasta que haya una serie de “cambios profundos” en torno a federación y el futbol femenil.

“La Real Federación Española de Futbol está haciendo las cosas muy mal, creo que es suficientemente claro, creo que la convocatoria es anómala y que hay que corregir los defectos si queremos de verdad recuperar la senda de éxitos que las jugadoras marcaron y que tuvo su momento culminante en Sidney”, dijo en el Congreso de los Diputados, antes de iniciar el pleno de este martes.

Instó a modificar las estructuras para mejorar las condiciones de las futbolistas. Y advirtió que el gobierno “no será pasivo” y “se va a implicar” en el tema, lo hará el presidente del CSD (Consejo Superior de Deportes), Víctor Francos.

Algunas de las jugadoras estuvieron en la mañana en reuniones en el CSD para tratar de desbloquear la situación, pero ante la posibilidad de ser sancionadas por no responder a la convocatoria, decidieron acudir.