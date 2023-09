Alejandra Romero denuncia su exclusión de la Selección Nacional de Lucha

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La luchadora mexicana Alejandra Romero denunció que, de manera injusta, fue relegada de la Selección Nacional de Lucha.

La atleta acusó a Guillermo Díaz Gutiérrez, presidente de la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas (Femela), de impedirle formar parte de la selección nacional que representará a México en el Campeonato Mundial de Lucha UWW en Belgrado, Serbia, que se disputará del 16 al 24 de septiembre, y de los Juegos Panamericanos de Chile que se celebrarán en octubre, donde se buscarán obtener los boletos olímpicos.

“Guillermo Díaz me dijo que estoy fuera del Mundial y de los Juegos Panamericanos. Mi molestia y decepción es que no se están respetando las reglas que ellos mismos ponen, están mandando a dos luchadoras que no son campeonas nacionales. Realmente no se está velando por el resultado del país. Desconozco por qué se está dando el favoritismo, pero es injusto.”, explica Alejandra Romero a Proceso.

La luchadora, campeona centroamericana en Veracruz 2014, relata que el 13 de enero sufrió una fractura de peroné, lo cual la alejó por ocho meses del tatami, sin embargo, regresó a las competencias en julio, justo a tiempo para el último campeonato nacional que sería vital para conformar al equipo mexicano.

Romero, quien practica lucha desde hace 13 años, afirma que la forma como se elegía a los seleccionados nacionales era por la mayor cantidad de victorias en los selectivos, que son cuatro. De esa forma no quedaba duda de quiénes eran los mejor preparados para representar al país.

En noviembre de 2022, Romero se quedó con la victoria del primer torneo clasificatorio, “El Grand Prix Todos Estrellas”, que tuvo su sede en el Comité Olímpico Mexicano (COM); no volvió a competir hasta julio último, cuando quedó en primer lugar. Por lo cual suma dos clasificatorios ganados.

Alejandra Romero explica que, al tener dos victorias, igual que Alexis Gómez, quien obtuvo la medalla de plata en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, lo justo era que la Federación realizara un desempate para determinar quién de las dos representaría a México en la categoría de los 64 kilogramos.

Sin embargo, esto no sucedió y la Femela determinó que Alexis Gómez iría al Mundial y a los Juegos Panamericanos.

“Solicité por escrito las razones por las que se me dejó fuera y no he tenido respuesta. Pedí ayuda a la Conade y al COM, pero me dijeron que la Federación tiene la última palabra”, sentencia Romero.

Alejandra Romero incumplió con el proceso

Por su parte, Guillermo Díaz, presidente de la Federación, asegura que no se trata de una injusticia el dejarla fuera de la selección nacional, pues detalla que la luchadora no cumplió con el proceso de participar en los cuatro selectivos y eso automáticamente la deja fuera de la contienda.

“No hay tal favoritismo, ella tiene su versión y es respetable. Pero ella no cumplió con el proceso de selección. La Conade y el COM me piden que siempre tengamos al mejor atleta, al que esté en el mejor estado físico y deportivo, no el que diga el que es dueño del lugar”, argumenta Díaz Gutiérrez.

El presidente de la Federación asegura que la Conade y el COM cuentan con la documentación que avala dichas reglas, pues desde que inició el año se determinó que ese sería el proceso de selección.