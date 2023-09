El gobierno panista de Aguascalientes respalda una competencia espuria de Todorov

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Pese a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que la Federación Mexicana de Natación (FMN) perdió el registro para operar los deportes acuáticos en México, este organismo convocó a un Campeonato Nacional Masters de Curso Corto con el aval del gobierno del estado de Aguascalientes, que encabeza la panista Teresa Jiménez.

La FMN, que de manera espuria sigue siendo dirigida por el defenestrado Kiril Todorov, quien además enfrenta un proceso penal por el delito de peculado, emitió el 28 de agosto una convocatoria conjunta con el Instituto del Deporte de Aguascalientes para dicho campeonato que se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre.

El costo de inscripción por participante, según el número y tipo de prueba, es de 600, 550 o 480 pesos que deberán depositar en una cuenta bancaria de la Asociación de Natación de Aguascalientes que presidente Julio Vargas Silva.

Así, con la ayuda de este estado y del director del Instituto de Deporte, Arturo Fernández Estrada, Kiril Todorov sigue recaudando recursos económicos a pesar de que la FMN ya no está reconocida por la Conade.

El 3 de agosto último, la Conade despachó un boletín de prensa en el que dio a conocer que, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade determinó la revocación y consecuente extinción de su registro como Asociación Deportiva Nacional, “derivado de la falta de acreditación de requisitos”.

La cuenta de la red social X llamada @papasdenadadores ha emitido distintas comunicaciones para pedir a la comunidad acuática que no atienda las convocatorias de la FMN ni realice pagos de avales ni afiliaciones, pues considera que hay muchas personas que podrían no estar enteradas de que dicho organismo ya no opera los deportes acuáticos y, por lo tanto, seguir acudiendo y dándole dinero cuando las competencias que organiza no tienen ninguna validez o reconocimiento.

Por otro lado, dos días después de que Todorov diera a conocer la convocatoria, el Comité de Estabilización —que la Federación Internacional de Natación (World Aquatics, antes Fina) instaló en México desde enero de 2022 justamente para operar los deportes acuáticos— emitió su propia convocatoria para un Campeonato Nacional Master de Curso Corto que se realizará en la alberca olímpica del estado de Querétaro con el aval del Instituto del Deporte de dicho estado, que dirige la medallista olímpica Iridia Salazar.

Este evento también tendrá lugar en las mismas fechas —del 25 al 29 de octubre— y cobrará 600 pesos de inscripción por participar hasta en cinco pruebas y 250 pesos por las de relevos.

En este caso, el organismo que recaudará este dinero será el Comité Olímpico Mexicano (COM) en una cuenta bancaria de Banamex.