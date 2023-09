Jessica García se convierte en la primera mexicana en ganar el Campeonato Mundial de ParaTaekwondo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jessica García hizo historia al convertiste en la primera mexicana que conquista el Campeonato Mundial de ParaTaekwondo, certamen que, además, se está llevando a cabo en Veracruz. La paratleta levantó el título en la categoría K44 -52 kilos.

Antes de llegar a la final, la parataekwodoin sorteó a tres rivales. En cuartos de final, la nacida en Yucatán se impuso 12-2 ante la británica Keira Forsythe. En las semifinales se midió contra la mongola Surenjav Ulambayar, quien fue descalificada tras recibir dos amonestaciones cuando el combate iba 6-6. En la final, la mexicana se encontró con la egipcia Salma Aly. El marcador final que le dio el título a García fue de 3-1.

“Es un resultado que lleva muchos años de trabajo y ahora que ocurre esto es gratificante para mí. Anteriormente ya había obtenido dos medallas de bronce en anteriores Mundiales. El que persiste logra sus sueños”, comentó García a la prensa de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD).

Además, en esta primera jornada del torneo, Claudia Romero se colgó la presea de bronce en la categoría K44 -47. “Me siento contenta, no feliz, pero sé que fue algo que conseguí con mucho esfuerzo y no lo voy a demeritar. Para mí es importante los puntos que me ayudan a mantenerme en una buena posición para poder clasificar a los Juegos Paralímpicos”, indicó Romero.