Futbol femenil en la Liga de Expansión, la otra lucha por un ascenso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La incertidumbre de no saber cuándo regresará el ascenso al futbol mexicano ha ocasionado que la mitad de los 15 clubes que integran la Liga de Expansión MX no se haya preocupado por trabajar en un requisito que es indispensable para escalar al máximo circuito: contar con una estructura de fuerzas básicas en la que debe existir un equipo de mujeres.

Los clubes que ya comenzaron a crear la categoría femenil para cumplir con la reglamentación son el Atlante, Atlético Morelia y Dorados de Sinaloa y otros como Celaya, Leones Negros y Mineros de Zacatecas, ya contaban con ellos desde antes, sin embargo, las condiciones en las que operan son precarias, debido a la falta de recursos económicos, pues la prioridad es atender al equipo varonil.

De esta manera, las futbolistas entrenan y juegan con uniformes usados que ya no les sirven a los jugadores de fuerzas básicas, no reciben un salario, por ende, no tienen un contrato; así que si algún equipo de la Liga MX Femenil se interesa en fichar a alguna de ellas no habrá pago alguno por la transferencia.

“Por el momento no está en los planes de la Liga Expansión contar con una liga femenil. La prioridad es la proyección del talento femenil al máximo circuito y esperar que regrese el ascenso”, explica Rubén Guerrero, coordinador de comunicación de la Liga de Expansión MX.

Mineros Femenil. Mantener la motivación. Foto: www.minerosfc.com

El director deportivo del club Celaya, Fernando Fernández, dice que en esta institución no sólo ven al equipo femenil como una formalidad para aspirar al ascenso, sino como una posibilidad de apoyar a las mujeres en el deporte y prueba de ello es que esta categoría nació desde 2018.

El Celaya femenil cuenta con un plantel de 30 jugadoras que entrenan tres veces a la semana en la cancha 2 de la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés y en el Álamo Country Club, espacios que comparten con el primer equipo y las categorías juveniles. Fernández asegura que el gimnasio está a la disposición de las mujeres, así como el cuerpo médico, el servicio de fisioterapeuta y de nutrición.

Los uniformes que las proporcionan a las futbolistas para los entrenamientos y los partidos son los que antes pertenecieron a los jugadores de las categorías juveniles. Sin embargo, el directivo dice que ya están en pláticas con la marca mexicana Keuka para que las jugadoras cuenten con su propia ropa deportiva que será diferente a la de los

hombres.

Pagar por jugar

Fernando Fernández añade que el Celaya femenil es “un proyecto autosustentable” que en parte se financia con los 350 pesos mensuales que las jugadoras aportan para tener derecho a lo arriba mencionado más un boleto gratis para que asistan a los partidos del equipo varonil y el 50 por ciento de descuento en otro boleto.

“Ellas se manejan como si fueran una academia. Pagan una cuota mensual, pero la idea es con el tiempo ésta desaparezca y en algún momento les podamos pagar. En caso de que alguna jugadora no pudiera dar los 350 pesos el club absorbe el gasto. Siempre vamos a buscar una solución para no truncar su desarrollo”, detalla el directivo.

Ante la ausencia de rivales competitivos, el Celaya femenil se integró a la Liga Burócrata Bancaria femenil de Querétaro. Antes jugaban en una liga regional, pero la institución decidió buscar otra opción porque el nivel de las rivales era tan pobre que las goleadas eran cosa de todos los días. Esto ocasionó que algunos equipos dejaran de presentarse o cuando iban perdiendo con un marcador muy abultado ya no jugaban el segundo tiempo.

La coordinadora deportiva del Celaya Femenil, Verónica Torres, menciona que en la Liga Burócrata Bancaria hay equipos que cuentan con exjugadoras de la Liga MX Femenil como Karla Saavedra, quien militó en el Toluca y Mazatlán; Karla Padilla, quien defendió los colores del Querétaro, y Kimberly Reséndiz, quien jugó con el América y el Atlético de San Luis. En los tres torneos en los que han participado las jugadoras de este club han conseguido dos subcampeonatos.

Pero viajar a Querétaro todos los sábados implica un gasto que Torres sortea pidiéndole 50 pesos a las jugadoras para pagar el autobús de ida y vuelta y lo que sobra lo entrega al club. “La institución nos ayuda con contactos de empresas de autobuses para tener boletos más baratos, en ocasiones ellos pagan todo o nos ayudan a buscar patrocinadores que nos apoyen. Y a veces nos vamos en los coches de los padres de familia”, expone la directiva.

Nalleli Tapia, jugadora de 32 años, cuenta que la directiva del equipo les había prometido que entrenarían en el gimnasio, pero que sólo fueron dos veces y sin explicación de por medio ya no les permitieron entrar. Solamente pueden entrenar en la cancha.

Sobre el tema de los uniformes dice que los que recibieron fueron de las fuerzas básicas varoniles, así que algunos les quedaron chicos o muy pegados, por lo que eran incómodos . “Decidí comprar mi propio uniforme de juego, eso sí, en la institución le pusieron mi nombre y número. Sobre compartir médico, fisioterapeuta y nutriólogo sabemos que podemos ir, pero aunque tengamos cita previa si le ocurre algo a un jugador del primer equipo se le atiende primero a él. No somos prioridad”, señala Tapia.

Subcampeonas de la Liga Burócrata Bancaria. Foto: Facebook Club Femenil Celeya

Fernando Fernández está consciente de que aún hay mucho por mejorar para que las jugadoras tengan mejores herramientas para su desarrollo profesional, pero también tiene claro que se necesita dinero y para que éste llegue a través de los patrocinadores es fundamental que la Liga MX implemente otra vez el ascenso.

Escalera hacia la Liga MX Femenil

Mineros de Zacatecas comenzó en 2018 a trabajar con el proyecto del futbol femenil, lo que le ha permitido tener hasta ahora un grupo de 22 jugadoras cuyo promedio de edad es de 18 años. El director deportivo Luis Gil menciona que si bien las futbolistas no reciben ningún pago el club les proporciona un preparador físico y también pueden echar mano del cuerpo médico, del departamento de nutrición y pueden usar el gimnasio.

Si no hay partido en fin de semana el equipo femenil entrena de de lunes a viernes y, en caso de disputar algún encuentro, sólo lo hacen tres días de la semana. Los entrenamientos y los juegos como locales se realizan en la unidad deportiva de Guadalupe, sitio que comparten con las categorías varoniles Sub-13 y Sub-15.

“El club y la marca Spiro les dieron dos uniformes de entrenamiento y uno para jugar, todos son de su talla y ninguno es reutilizado. Y, en caso de ser necesario, también se les brinda un autobús para trasladarse a su partido de visita. Nada de esto tiene costo y la institución absorbe los gastos. Pero para ser sincero no nos veríamos tan limitados en lo que podemos darles si el ascenso estuviera de vuelta, todo sería menos complicado”, refiere Luis Gil.

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el equipo es la falta de una liga femenil regional, carencia que pudieron solventar en 2022 cuando compitieron en la Copa Telmex. Las jugadoras fueron las campeonas de este torneo.

La directora técnica de Mineros femenil, Alondra Rodríguez, dice sus jugadoras también se enfrentan a sus compañeros de los equipos Sub-13 y Sub-15 y que su proyecto tiene como objetivo la formación de futbolistas con la intención de proyectarlas a la Liga MX Femenil, sin olvidar que no recibirán un pago a cambio.

Hasta el momento, Mineros ha colocado a cuatro jugadoras en la Liga MX Femenil: Alejandra Caldera llegó en el Apertura 2022 a la Sub-18 de Pachuca y ahora está en la Sub-19, Fernanda Castillo se fue en el Clausura 2023 a la categoría Sub 18 del Atlético de San Luis y ahora está en el primer equipo, ese mismo torneo Evelyn Medina también se fue a la Sub-18 del cuadro potosino y Perla Leos se acaba de unir a la Sub-19 del San Luis.

“Es complicado mantener la motivación en las jugadoras cuando no tenemos certeza de qué sucederá con el ascenso. Trato de motivarlas e incentivarlas a partir de sus metas, hacia dónde quieren ir y qué quieren lograr. Trabajamos en sueños y aspiraciones. Las impulsamos para que continúen en el equipo hasta donde ellas lo decidan”, dice la entrenadora.

Mineros Femenil. Campeonas de la Copa Telmex 2022. Foto: www.minerosfc.com

Ximena Narváez, de 22 años y quien juega con los Mineros desde 2018, destaca lo que hace el conjunto zacatecano con la rama femenil y critica que la Federación Mexicana de Futbol y Liga MX no impulsen la creación de la Liga de Expansión Femenil.

“¿Por qué no tomarnos en cuenta? Es como si nos hicieran a un lado. Es frustrante vivir el proceso de entrenar y no jugar porque no hay con quién hacerlo. Acerca de dar el salto a la Liga MX Femenil por supuesto que es el sueño y hay casos de éxito que han salido de aquí, pero las posibilidades son menores, pues allá ya cuenta con fuerzas básicas”, cuestiona.

El 11 de agosto último en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas los equipos femeniles de Celaya y Mineros disputaron un partido ante tres mil aficionados que se dieron cita tras el duelo de la fecha 4 por el título del Apertura 2023 de la Liga de Expansión entre Mineros y Alebrijes de Oaxaca.

Fue un duelo histórico que se suma a los dos en los que se enfrentaron en 2018 y 2019 los equipos de mujeres de Zacatecas y de los Dorados de Sinaloa. Hasta ahora son los únicos destellos que ha tenido el futbol femenil en la segunda liga de importancia en el balompié mexicano.