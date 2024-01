FIFA: Messi gana el premio The Best al superar a Mbappé y a Haaland

Lionel Messi gana The Best . Foto: FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lionel Messi fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista de la temporada 2023, por lo que se llevó, por tercera ocasión en su carrera, el premio The Best. Sin embargo, el astro argentino no acudió a la ceremonia que se realizó en Londres, Inglaterra.

En la terna final del premio varonil aparecieron Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. El nacido en Rosario, Argentina, obtuvo 48 puntos, el noruego también recibió 48, mientras que el francés sumó 35 unidades. Pese a que Messi y Haaland empataron en el puntaje, el desempate que le dio la victoria al futbolista del Inter de Miami se debió a que recibió más votos de capitanes. Ambos jugadores no acudieron a la gala.

#TheBest Lionel Messi fue elegido por la @FIFAcom como el mejor jugador de la temporada 2023.



¡Felicitaciones, capitán! Siempre THE BEST uD83CuDDE6uD83CuDDF7 uD83DuDC10 pic.twitter.com/shD7ovFVwC — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) January 15, 2024

Alf-Inge Haaland, padre del delantero del Manchester City, fue captado por las cámaras cuando se anunció la victoria de Messi sobre su hijo. El gesto de desaprobación quedó en evidencia.

El Papa de Haaland ni siquiera aplaude a este gran Robopic.twitter.com/gIWfy7NZ1p — Arielipillo (@arielipillo) January 15, 2024

Cómo se distribuye la votación en The Best

Lionel Messi: 677 puntos de capitanes, 476 de entrenadores, 315 de medios y 613,293 de fans.

Erling Haaland: 557 puntos de capitanes, 541 de entrenadores, 729 de medios y 365,893 de fans.

La FIFA da cierto número de puntos por los votos obtenidos en categorías de capitanes, técnicos, periodistas de todos los países afiliados, más el de los fans, por lo que finalmente quedó así: