Reportan que la revista Sports Illustrated despidió a gran parte de su personal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La histórica revista Sports Illustrated, con más de 70 años de antigüedad, despidió a la mayoría de sus empleados por una crisis financiera, reportó The Washington Post y The New York Times. Al mismo tiempo, lo anunciaron los propios trabajadores a través de redes sociales.

Los despidos están relacionados con los crecientes problemas financieros de la empresa Arena Group Holdings (AGH), que incumplió con los pagos a prestamistas y al propietario de la cabecera. Solo en concepto de licencia de publicación adeuda 3.75 millones de dólares a Authentic Brands Group (ABG), el dueño legal de la marca.

De acuerdo a CNN, los trabajadores despedidos eran todos del sindicato de Sports Illustrated. El sindicato del personal tuiteó el viernes que seguiría luchando por la publicación de la revista, pero que su futuro está ahora en manos del propietario de la revista, Authentic Brands Group.

"Este es otro día difícil en lo que han sido cuatro años difíciles para Sports Illustrated bajo la dirección de Arena Group", dijo el sindicato en un comunicado en X.

"Pedimos a ABG que garantice la publicación continua de Sports Illustrated y permitirle servir a nuestra audiencia como lo ha hecho durante casi 70 años".

Según los reportes, ABG decidió rescindir el acuerdo que tenía con The Arena Group, quienes se encargaban de publicar de forma impresa y digital Sports Illustrated, esto porque este último "incumplió un pago de 2.8 millones de dólares, lo cual violó el acuerdo de la licencia".

Después del correo electrónico donde les avisaban del despido, algunos otros trabajadores fueron avisados de otras instrucciones, según detalla The Washington Post. Se les pidió a la mayoría del personal que trabajara otros 90 días aunque después sus puestos de trabajo serían eliminados. Aún así, en esas reuniones, los ejecutivos de Arena Group dejaron abierta la posibilidad de que esos trabajos pudieran salvarse si ABG llegaba a un acuerdo con Arena Group y devolvía la licencia de publicación en un lapso de cinco días.