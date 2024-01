“Terrorismo gubernamental” desde la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso) La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, acusó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de “terrorismo gubernamental” contra las federaciones deportivas que no le son afines, lo que a su vez provocó un reclamo por parte de Norma Olivia González, miembro permanente del COM, quien también trabaja con la directora Ana Gabriela Guevara.

El reclamo de González —quien con Alcalá fue candidata para contender por la presidencia del COM— causó que al menos cuatro presidentes de federaciones pidieran su expulsión del organismo olímpico, toda vez que consideran que se ha convertido en una persona “non grata” que opera a favor de los intereses de la Conade.

Éste es un nuevo episodio en el conflicto COM-Conade que ha existido porque Ana Guevara sigue intercediendo en la vida interna de algunas de las federaciones deportivas para proteger, o bien, tratar de quitar a los presidentes en turno en un afán de poner uno a modo que le dé la espalda al organismo que dirige Alcalá.

“Siéntanse seguros que nuestra casa, el Comité Olímpico, velará por el bienestar de nuestro movimiento, defenderemos la autonomía y alzaré la voz ante los excesos, el abuso y el intervencionismo gubernamental (…) porque con orgullo les comparto que nuestro COM es de sumo interés en nuestra región y aún más en el Comité Olímpico Internacional. Esto ha sido expresado por nuestro presidente Thomas Bach, a quien también le agradezco sus atenciones y apoyo.

María José Alcalá: "Defenderé al movimiento olímpico". Foto: Eduardo Miranda.

“Reitero y sostengo que nuestro comité es un organismo plural, incluyente y tolerante a las discrepancias personales, colectivas e institucionales, pero también siempre hablaremos con dignidad y exigiremos respeto. Ahora con más firmeza les expreso que estaremos dispuestos al diálogo y a construir acuerdos, seguiremos buscando cooperar y existir con la Conade”, dijo Alcalá durante la asamblea del COM realizada el 11 de noviembre último.

La presidenta del COM también le pidió a los miembros del organismo que dirige que actúen con responsabilidad, justicia y honorabilidad, para pararle el paso a todo intento de desestabilización y provocación. “Por cada intento respondamos con argumentos y acciones certeras para fortalecer nuestra unidad y cuidar a nuestra comunidad olímpica. No estamos exentos de equivocaciones y por eso no hay que tenerle miedo al reconocimiento de los errores, porque nada daña más que la soberbia”, destacó.

Los reclamos

En un escrito presentado por Norma Olivia González a la secretaría general del COM, la funcionaria de la Conade reclamó a María José Alcalá que haya usado la expresión “terrorismo gubernamental” en una carta que envió a la Federación Internacional de Esgrima (FIE), luego de que la Conade anunció que ya no reconoce a la Federación Mexicana de Esgrima (FME) que preside Jorge Castro Rea, quien falsificó un documento y una firma para seguir ostentándose como presidente de dicho organismo.

Al ya no contar con el aval de la FIE y derivado de sus acciones abusivas, la Conade desconoció a Castro y a la FME e incluso se propuso la instalación de una Comisión Reorganizadora para la creación de un nuevo organismo que regule la esgrima nacional.

“Conocer la situación de esgrima, pues el escrito que usted envió a la Federación Internacional de Esgrima el 27 de septiembre de 2023 hace un señalamiento en mi opinión muy delicado: ‘las acciones tomadas por la Conade obedecen a una estrategia de terrorismo gubernamental hacia las federaciones nacionales que no les son afines’, y si esta aseveración se hiciera de su opinión propia no lo señalaría, sin embargo al hacerlo a nombre del COM, y sin haber solicitado nuestra opinión, me resulta preocupante y trascendente”, indica el documento que fue leído durante la asamblea y que incluía nueve puntos en los que González pidió aclaraciones sobre la forma de proceder del COM con las federaciones deportivas.

El más importante de esos puntos es la pregunta: cuál es el criterio que el COM está aplicando para conocer o desconocer a federaciones nacionales, en el entendido de que, según el estatuto, se reconocerá a las que tengan el aval de las internacionales. Asimismo, la funcionara preguntó sobre el apoyo económico y legal que les otorga y sobre las pugnas legales que existen en algunas como ciclismo, esgrima y karate.

El primer presidente de federación en referirse a los puntos planteados por Norma Olivia González fue justamente Jorge Castro Rea, quien solicitó que se forme una Comisión de Honor y Justicia para la persona que desde su posición en la Conade está atacando a las federaciones, “y lo peor de todo es que es una miembro de esta asamblea la que está violando nuestros estatutos y atentando contra la Carta Olímpica”.

En su intervención, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, también cuestionó a González por reclamarle a María José Alcalá por desempeñar una doble función como presidenta del COM, una asociación civil, y también como “funcionaria del gobierno federal”, pues es diputada por el Partido Verde.

“A menos que hayan cambiado nuestra Constitución, los diputados son miembros del Poder Legislativo, (además) hay un Poder Judicial y un Poder Ejecutivo, ¿cómo pretende hacernos creer o inducirnos a un error mencionando que la presidenta es parte del gobierno por su carácter de diputada? En el escrito que envía al Comité Ejecutivo (del COM), del cual ha dado ya respuesta el secretario general, pareciera que es una comparecencia de la presidenta ante el Ministerio Público.

“Nuestra compañera Norma Olivia perdió la cabeza antes de la elección pasada, porque hizo declaraciones totalmente absurdas y que nos impone a todos la necesidad urgente de que el Comité Ejecutivo tome una acción inmediata. Me adhiero a la solicitud del compañero Jorge Castro: pediría se nombre esa Comisión de Honor y Justicia, que se aclaren todas estas situaciones que he mencionado y ofrezco estas pruebas para que se proceda a expulsar a la licenciada Norma Olivia. Ya basta de que nos esté insultando. Nunca conocí a un empleado de gobierno dirigiéndose así al COI, dirigiéndose así a las federaciones internacionales”, remató Contreras.

“No hay terrorismo”

Por su parte, Norma Olivia González se quejó de que no hubo respuestas claras y puntuales a sus nueve planteamientos y defendió su posición como empleada de la Conade con el argumento de que otros miembros del COM también han trabajado en la dependencia, como Ivar Sisniega, quien la dirigió a finales de los noventa, o Jesús Mena, quien lo hizo durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“¿Aquí yo preguntaría cuál es el fundamento legal para que la Conade no trate directamente con las federaciones internacionales?”, dijo. “La definición de terrorismo de Estado es la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Yo siento que la Conade no está tomando esta actitud”.

Después, González procedió a leer un documento que redactó mientras escuchaba los alegatos de los miembros federados del COM.

“No me causa sorpresa que se me hagan este tipo de señalamientos y menos viniendo del licenciado Contreras. Los considero chismes y no son más que especulaciones infundadas que no tienen cabida en la dignidad que esta asamblea se merece. No tengo la obligación de responder ni refutar dichos comentarios, no quieran revertirme con acusaciones los asuntos generales que presenté. Si ustedes cuentan con los elementos probatorios procedan como corresponda. Si insisten en continuar con acusaciones falsas me reservo el derecho de proceder jurídicamente”.

Viajar a Europa con recursos públicos

A los señalamientos contra González se sumaron los del presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, Miguel Cervantes, y de la presidenta de la de karate, Samantha Desiderio; esta última ha estado en un conflicto legal con Óscar Godínez, quien también se ostenta con el mismo cargo.

“Las federaciones hemos sido atacadas, hemos sido maltratadas por la investidura como autoridad del gobierno de Norma Olivia”, reclamó Cervantes.

Por su parte, Samantha Desiderio señaló que ha recibido “atentados” que sí son “terrorismo gubernamental”, pues la funcionaria se apersonó dos veces en las instalaciones de la Federación Internacional de Karate, en Madrid, para pedir que la desconocieran y además lo hizo utilizando recursos públicos.

“La primera vez fue atendida por la Federación Internacional y eso es una injerencia gubernamental, porque se presentó como servidora pública para que se me desconociera y que se reconociera como presidente a un amigo de ella. La segunda ocasión ya no la recibieron porque ellos son muy respetuosos de la Carta Olímpica y del estatuto de este comité. Esta grave situación me fue reportada y también a nuestra presidenta del COM.

“Ella (González) ha intervenido en los procesos de selección de la Federación Mexicana de Karate. Tengo los oficios de la subdirección del Deporte (de la Conade) donde ella me convocó para firmar las convocatorias del proceso para 2021-2024. No contaba con que su candidato no tiene el respaldo de la asamblea de asociados y por ello, por asesoramiento de ella, recurrió a estrategias legales que han desgastado esta federación por más de tres años. Yo he solicitado a la dependencia gubernamental, a la cual ella sirve, los apoyos económicos para los atletas y entrenadores y todos se me han negado, muchos por indicaciones de Norma Olivia. El karate no recibió apoyo de la Conade para asistir a los clasificatorios de los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, y aun ganando tampoco recibieron apoyo para prepararse. Si no es terrorismo gubernamental anteponer intereses personales no sé qué más lo pueda ser”.

Ricardo Contreras, uno de cuatro federativos que pidió expulsar a González del COM. Foto: Octavio Gómez.

Las consecuencias de la injerencia

La última vez que como consecuencia de la injerencia gubernamental México estuvo en riesgo de competir en los Juegos Olímpicos con bandera blanca —es decir, sin llevar la representación del país— fue rumbo a Río 2016, cuando el priista Alfredo Castillo dirigía la Conade, pues intentó en varias federaciones internacionales que los respectivos dirigentes cesaran a sus homólogos mexicanos para poner a los amigos del funcionario al frente de las mismas.

Fue así que el COI mandó una advertencia a México para pedir que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto no interviniera en la vida interna de las federaciones o de lo contrario habría las consecuencias mencionadas. La instrucción no tardó en llegar: Peña Nieto pidió a Aurelio Nuño que le dijera a Castillo que dejara de querer controlar el deporte olímpico y que se dedicara a las funciones que le marca la ley como servidor público.

Así se zanjó el proyecto de Alfredo Castillo de apoderarse de las presidencias de algunas federaciones deportivas nacionales.