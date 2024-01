Con Lamar Jackson, Ravens doblega 34-10 a Texans y avanza a la final de la Americana

BALTIMORE (AP).- Lamar Jackson lanzó dos pases de anotación y logró otro par de touchdowns mediante sus propios acarreos, por unos Ravens de Baltimore que se alejaron en el marcador en la segunda mitad para doblegar 34-10 a los Texans de Houston y avanzar a la final de la Conferencia Americana.

En uno de sus días más productivos por tierra en la campaña, Jackson ayudó a que los Ravens (14-4) tomaran el control en el tercer cuarto. Los equipos se fueron al descanso empatados a 10.

Un acarreo de 15 yardas de Jackson hasta la zona prometida dio a Baltimore la ventaja definitiva. Aunque C.J. Stroud se mostró sólido y sereno en la primera mitad por Houston, los Texans (11-8) no pudieron convertir las ofensivas promisorias en puntos.

Baltimore será sede de una final de la Americana por primera vez desde enero de 1971, cuando los Colts derrotaron a los Raiders de Oakland en su camino al título del Super Bowl.

Los Ravens han llegado cinco veces a estas instancias desde que la franquicia comenzó a jugar en Baltimore. Chocarán con el equipo que gane el duelo de este domingo entre Buffalo y Kansas City.

