Juveniles mexicanas, a los Olímpicos de Invierno

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, México estará representado por una delegación conformada únicamente por mujeres. Serán las 13 seleccionadas nacionales de hockey sobre hielo quienes debutarán en la cuarta edición de la justa internacional en Gangwon, Corea del Sur, lo que marca un hecho sin precedentes para el deporte de conjunto mexicano.

El equipo está integrado por deportistas de 14 y 15 años y sin ninguna experiencia de competencia a nivel internacional, pese a ello buscarán dar la batalla ante las selecciones potencia a nivel mundial como Hungría, Suiza y Noruega.

“Fue una sorpresa cuando nos llegó la invitación, no la esperábamos. Es un gran paso para nuestro proyecto que lleva 11 años, aún no es la meta, pero ya estamos en unos Olímpicos de Invierno. Vamos con jugadoras inexpertas, buscaremos ganar algunos partidos, no será fácil y quiero que sepan que pase lo que pase no será un fracaso”, dice Joaquín de la Garma, presidente de la Federación Deportiva de México de Hockey Sobre Hielo (FDMHSH).

Las jugadoras Sofía Labastida, Jade Garduño, Natalia Salinas, Diana Pérez, Tululy Hernández García, Rebeca Andrade, Constanza del Río, Camila de la Fuente Vélez, Sofía Hernández, Yaretzi García Olguín, Natalia Molinar, Ariadna Lorenzana y Ana Sofía Soto Borja Trejo se unirán a los más de mil 900 atletas que participarán en 15 disciplinas de siete deportes, como biatlón, bobsleigh (skeleton incluido), curling, hockey sobre hielo, luge, patinaje (artístico, de velocidad y pista corta) y esquí (alpino, de fondo, freestyle, combinada nórdica, salto y snowboard).

Desde la creación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) determinó que los equipos estarían conformados por jugadores de varios países y defenderían un color, no una patria. Así ocurrió en Innsbruck 2012, Lillehammer 2016 y Lausana 2020. Para este año las reglas cambiaron y se convocó a las primeras 14 selecciones en el ranking mundial.

En septiembre de 2023 México fue notificado por la IIHF para que creara una selección de jugadoras y participara en el torneo invernal. La federación mexicana convocó a una serie de pruebas en la pista de hielo de Metepec, Estado de México, donde más de 40 niñas se dieron cita. Al final sólo 13 fueron las elegidas, 11 jugadoras de posición y dos porteras.

Abanderamiento en el Comité Olímpico Mexicano. Foto: COM

De la Garma nombró a Mónica Trejo como la coordinadora del proyecto y posteriormente a las seleccionadas nacionales, Bertha González y Mónica Rentería como las entrenadoras responsables. Ambas fueron pieza clave en la histórica medalla de bronce que el representativo femenil de hockey sobre hielo obtuvo en el Campeonato Mundial División II en abril de 2023, el mejor resultado para México en este deporte.

Rentería, de 38 años, practicó hockey sobre ruedas desde los ocho años y hace 11 se cambió al hielo. Llegó a la Selección en 2012 y desde entonces ha tenido en la mente llegar a los Juegos Olímpicos, ahora lo hará como entrenadora.

En abril de 2023, Rentería concedió una entrevista a Proceso en la que destacó lo complicado que es practicar hockey sobre hielo en México, pues ante la falta de jugadoras la primera opción es competir contra los hombres o participar en la modalidad sobre ruedas. A pesar de ello se dijo optimista sobre el panorama actual para las hockistas y no se equivocó.

“Siempre me he planteado que si no llego a los Juegos Olímpicos estoy segura de que las niñas y las nuevas generaciones van a estar ahí. Vamos a llegar porque seguimos desarrollándonos y, a diferencia del hockey varonil, ya no es tan amplia la diferencia entre nuestro nivel y el de las selecciones de otros países”. (Proceso 2426)

La FMDHSH cuenta con aproximadamente tres mil afiliados, de los cuales 300 son mujeres. La selección femenil actualmente ocupa el puesto 14 en el ranking mundial, mientras que la varonil está en el sitio 37. Los rankings en ambas ramas están determinados por la suma de todos los resultados en los campeonatos mundiales Sub 15, 18, 19, 20 y mayores.

La Federación Mexicana arrancó con este proyecto en 2012. Joaquín de la Garma recuerda que un día descubrió que la única posibilidad de que México clasifique a unos Juegos Olímpicos es con el equipo femenil, pues en la rama varonil es casi imposible porque no hay jugadores en los conjuntos de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos, la famosa NHL, que alimenta a las mejores selecciones del mundo.

“Estamos en el lugar 14 del mundo y es verdad que clasificamos de panzazo, pero sale a relucir la histórica medalla de la selección mayor porque es señal que estamos más cerca de los grandes”, destaca De la Garma.

El debut de México se programó para este sábado último ante Hungría. Hoy domingo en la mañana se medirá a Países Bajos y por la tarde a Corea del Sur. En el tercer día de competencia los rivales que enfrentará serán Italia y Australia, y el martes 23 jugará contra China y Turquía.

El formato de juego será 3x3, es decir, cada equipo sólo podrá tener tres jugadoras más la arquera en la pista de hielo. La pista se dividirá para que se realicen dos juegos al mismo tiempo, con una duración de tres periodos de 20 minutos, y 15 minutos de descanso entre cada periodo.

El equipo nacional participará en la modalidad 3x3. Foto: COM

“Queremos una medalla”

La capitana del equipo es Ana Sofía Soto Borja, de 15 años, destaca por ser la abanderada de la delegación mexicana y la única jugadora que ya participó en dos mundiales juveniles, por ello siente la obligación de liderar y ayudar a sus compañeras a conseguir las victorias y dar lo mejor de sí.

“Es un orgullo y una responsabilidad que tengo. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de poner el nombre de México en alto. Puedo guiar a mis compañeras, que apenas es su primer llamado. Aunque no tengo tanta experiencia, tengo un año más por el Mundial pasado que me ayudó bastante para saber a lo que voy, en especial ahora que son los Juegos Olímpicos. Podemos llegar a conseguir una medalla, es nuestra meta, sea la medalla que sea, queremos una medalla, así que vamos a ir por todo”, declaró en Claro Sports.

En Lausana 2020 México contó con la participación de los hockistas Luisa Wilson, Ximena González, Daniel Valencia, Diego Rodríguez y Fermín Javier en los equipos mixtos que enviaron los Comités Olímpicos de distintos países. Wilson fue la ganadora de la medalla de oro con el equipo color amarillo.

“Hace cuatro años participamos y sí tiene mucho mérito, pero no fue un equipo que representó a un país ni se ganó la medalla nada más por Luisa, se ganó por un conjunto de varios deportistas de varios países. Ahora vamos como una selección nacional”, explica el federativo.

Como parte de la preparación del equipo mexicano, nueve de las 13 jugadoras asistieron al Campeonato Mundial Sub-18 en Bulgaria para foguearse y pulir su juego en conjunto. Terminaron en el cuarto lugar con dos victorias ante Sudáfrica 13-0 y Bulgaria 4-0. Así como tres derrotas ante Islandia, Nueva Zelanda y Bélgica.