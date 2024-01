El ciclista excampeón del mundo Rohan Dennis, detenido por atropellar y matar a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Policía de Australia confirmó que el ciclista australiano Rohan Dennis, excampeón del mundo de contrarreloj en 2018 y 2019, acusado de atropellar y matar a su esposa, la también ciclista Melissa Hoskins, fue detenido y puesto enseguida en libertad provisional.

Los cargos contra el excorredor del equipo de Jumbo, retirado recientemente, fueron por conducción peligrosa con resultado mortal, conducir sin el debido cuidado y poner en peligro la vida.

