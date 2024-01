Caso Mariana Arceo: un rosario de prepotencia y amenazas impunes

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El entrenador y director deportivo de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), Víctor Arizmendi, informó a distintas autoridades deportivas sobre las agresiones y actos de intimidación de la pentatleta Mariana Arceo y de su entrenador suspendido Sergio Escalante que tuvieron lugar en las instalaciones de la Universidad de Bath, Gran Bretaña, en agosto último.

En una carta de seis hojas, Arizmendi hizo una larga y detallada narración de los hechos y expresó su preocupación por el ambiente tóxico que se vivió antes de las competencias donde se disputaron plazas olímpicas. Este entrenador hizo hincapié en la amenaza de muerte que lanzó Mariana Arceo a su compañera de la selección nacional, Tamara Vega, en la actitud retadora que tuvo Sergio Escalante hacia el gerente de Competencias Senior de la UIPM, el húngaro Tamas Varga, y en el temor que siente él mismo porque Arceo también lo amenazó.

El documento está dirigido a Juan Manzo, presidente de la FMPM; Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y al general David Rivera Medina, director de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, pues tanto Arceo como Vega pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Arizmendi, director deportivo. Foto: @Victor Arizmendi/Facebook

De igual manera entregó copia a Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade; a Rut Castillo Galindo, directora de Alto Rendimiento de la misma dependencia, y a Óscar Gómez, director técnico del COM.

“Manifiesto mi preocupación y solicito se revisen estos casos con el Consejo Directivo de la FMPM, el área de Calidad para el Deporte de la Conade, la Dirección Técnica del COM y las/los superiores al interior del Ejército Mexicano. Considero que los sucesos reflejan una fuerte falta de respeto, no corresponden a la conducta de un deportista representativo de la Selección Mexicana. Cabe mencionar que estos conflictos no solamente generan un impacto personal, sino también un ambiente tenso para con las y los atletas, y el cuerpo técnico. Por otro lado, repercuten directamente en la imagen del país y en los resultados que se pueden obtener. Tengo la creencia de que cualquier atleta, antes de ser competidor o figura pública, debe de fomentar y practicar los valores principales dentro de una competencia como el respeto, la honestidad, patriotismo, compañerismo y empatía. Asimismo, me preocupan las amenazas que emitió la atleta Mariana Arceo hacia mi persona”, se lee en el documento del cual Proceso tiene una copia.

Las mentiras de Arceo

El 27 de diciembre de 2023, Proceso publicó el reportaje “‘La voy a matar, la voy a putear’, así amenaza Mariana Arceo a Tamara Vega”, donde se informó que a pesar de que el entrenador Sergio Escalante está suspendido por la Federación Mexicana y por la Internacional, esta pentatleta lo metió a escondidas a las instalaciones de la Universidad de Bath, y cuando el personal de seguridad lo sacó por la fuerza, Arceo culpó a Tamara Vega por lo ocurrido y la amenazó públicamente.

Dos días después de la publicación, Arceo posteó un video en su cuenta de Instagram donde intentó desmentir la información y compartió un video que se interrumpe justo antes de que pueda verse la manera violenta en la que se comportó. Incluso dijo que Proceso no le había dado su derecho de réplica, lo cual es falso. Con fines informativos, a continuación se comparten capturas de pantalla de la conversación que la reportera Karla Cabral sostuvo vía WhatsApp con la deportista, quien además de condicionar la entrevista, respondió a destiempo de acuerdo al cierre de la publicación.

Éstas son las capturas de pantalla del diálogo entre la reportera y Mariana Arceo:

En agosto último, Sergio Escalante fue denunciado por Tamara Vega ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República por los probables delitos de trata y/o pederastia. Por esta razón no puede ingresar a ninguna instalación donde haya entrenamientos o competencias avaladas por la UIPM y la FMPM.

“No volverás a ver un puto peso”

Los hechos arriba mencionados ocurrieron desde que la selección nacional de pentatlón moderno llegó a las instalaciones de la Universidad de Bath para participar en el Campeonato Mundial, donde México obtuvo una actuación histórica, pues Emiliano Hernández ganó medalla de plata y su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024; Lorenzo Macías y Tamara Vega obtuvieron medalla de plata en la modalidad de Laser-Run; Mariana Arceo y Mayan Oliver se llevaron un bronce en el relevo femenil y la propia Arceo fue sexto lugar en la prueba individual.

Sin embargo, de acuerdo con Víctor Arizmendi, los resultados “no reflejan el potencial máximo de los deportistas a causa de la falta de herramientas en el aspecto psicológico debido al ambiente hostil que se vive en nuestro deporte, mismo que genera inestabilidad y desgaste emocional para nuestros atletas”, escribió en la misma carta.

Para no dejar dudas ni margen a la interpretación de los hechos se reproducen de manera textual los párrafos de la carta que Víctor Arizmendi escribió el 7 de septiembre de 2023, donde narra los hechos que Mariana Arceo niega que ocurrieron. La carta completa puede leerse abajo.

“(…) durante el transcurso del día 19 (de agosto) desde las 7:00 pm hasta las 10:30 pm, la atleta Mariana Arceo preguntaba de manera verbal cómo podía acreditar a su entrenador, Sergio Escalante. A lo cual respondí que yo no tenía conocimiento de que él asistiría y que la fecha límite de registro había sido el 20 de junio, hasta el momento no había recibido solicitud alguna por parte de ella, sus entrenadores o su Asociación para realizar el registro. La Srta. Arceo insistió que ella necesitaba que se acreditara a su entrenador, ya que los gastos de transportación, hospedaje, inscripción del Sr. Escalante los había cubierto el CODE (la Comisión del Deporte del estado de Jalisco), hice mención de que nosotros no teníamos conocimiento en absoluto de eso y el CODE no se había puesto en comunicación con la Federación, por lo tanto, no podíamos realizar una inscripción. A lo que ella preguntó si su entrenador estaba sancionado, para lo cual necesitaba una notificación por escrito de dicha sanción. Respondí que la Federación no había emitido ninguna sanción al entrenador.

Tamara Vega. Foto: www.gob.mx/conade

“La Srta. Arceo preguntó si sabía el problema en el que me estaba metiendo si se enteraba de esto la CONADE, a lo cual respondí que no debería existir problema alguno, ya que se estaban siguiendo los lineamientos establecidos por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM). Nuevamente preguntó si esto lo sabía la CONADE, respondí que, en efecto, la CONADE conocía quiénes eran los entrenadores registrados, lo cual causó intranquilidad en los atletas.

“A las 8 pm del día 20 de agosto se llevó a cabo la junta técnica y el encargado de base de datos y control de resultados de la UIPM se acercó para informarme que había acudido el Sr. Sergio Escalante a solicitar su acreditación. Preguntó si tenía conocimiento de eso, respondí que no, sin embargo, que si la UIPM como organización deseaba registrarlo sería bajo su propia autorización, a lo cual respondieron que no emitirían tal autorización.

Al terminar la junta técnica y dirigiéndonos a nuestras habitaciones, se suscitaron los hechos (que) a continuación (narro).

*Citas. Se utilizaron frases lo más aproximadas que es posible, no precisas (éste es un apunte que hace en la carta Víctor Arizmendi).

“Después de la reunión técnica del 20 de agosto, aproximadamente a las 8:45 pm hora local, el entrenador Isaac Cortés, el entrenador Marco Antonio Madrid y yo (director del equipo, Víctor Arizmendi) nos dirigíamos a nuestras habitaciones cuando vimos a la Srta. Mariana Arceo en la recepción escoltada por agentes de seguridad de la Universidad de Bath. Ella levantó la voz preguntando: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué hay policías en mi cuarto? Seguro que todo esto es por ella’. A continuación, gritó: ‘Voy a matarla. ¿Están locos? Todos están locos’. Seguido de un aún más fuerte: ‘La voy a matar, seguro que todo esto es por ella’. Este suceso ocurrió fuera del Centro de Alojamiento, con varias personas presentes, entre ellas algunos de los miembros del equipo de la Federación Egipcia.

“La Srta. Mariana Arceo, tres agentes de seguridad privada de la Universidad de Bath, dos miembros del personal del Comité Organizador, Tamas Varga (gerente de Competencias Senior de la UIPM) y yo, fuimos guiados a una sala privada de la zona de recepción. Los representantes del Comité Organizador preguntaron a la Srta. Arceo en inglés qué hacía ‘él’ en su habitación, la Srta. Arceo respondió que no entendía lo que decían. Los miembros del Comité Organizador me solicitaron interpretar para ella, para que pudieran entenderse. Los miembros del Comité Organizador le preguntaron cómo había entrado en su habitación, a lo que la Srta. Arceo respondió: ‘¿Quién?’. Los miembros del Comité Organizador le preguntaron cómo se llamaban sus entrenadores, a lo que la Srta. Arceo respondió que eran Francisco, Aldo y Sergio. Volvieron a preguntarle cómo había entrado en su habitación, a lo que la Srta. Arceo respondió que había entrado para ayudarla a revisar una espada de esgrima. Inmediatamente después, el Sr. Sergio Escalante entró en la habitación y comenzó a hablar en inglés con el Sr. Tamas Varga, mientras la Srta. Arceo seguía bastante alterada y decía: ‘Es una mentirosa, la voy a putear. Ella me quiere hacer daño, ella me pegó en el Mundial pasado’.

“Los representantes del Comité Organizador y el Sr. Varga siguieron intentando apaciguar a la Srta. Arceo e iniciar el diálogo. El Sr. Escalante se acercó al Sr. Varga con una actitud prepotente e intimidatoria, ocasionando que los agentes de seguridad de la Universidad de Bath le dijeran repetidamente que se encontraba en una propiedad privada y que no era bienvenido allí. El Sr. Escalante declaró que había comprado entradas, a lo que los agentes de seguridad de la Universidad de Bath respondieron que se encontraba en propiedad privada, que no podía permanecer en el interior de las instalaciones, y le pidieron que saliera. Mientras hablaba con el Sr. Tamas, el personal de seguridad insistía en pedirle que abandonara el área. En varias ocasiones, el Sr. Varga me pidió que le dijera a la Srta. Arceo que por favor saliera de la habitación para que él (Sr. Varga) pudiera hablar con el Sr. Escalante. Tras varios intentos de pedirle que por favor saliera, la Srta. Arceo accedió, pero sólo después de que el Sr. Escalante se lo pidiera expresamente.

“Posiblemente, el Sr. Varga podría informar mejor sobre esta parte de la conversación con el Sr. Escalante, en la que le dijo al Sr. Escalante —de diversas maneras— que la comunicación entre la UIPM y los equipos de los países era a través de las Federaciones, y que la Federación no le había acreditado, por lo que no podía estar allí. Tras varios minutos de reiterar esta información, y después de que los responsables de seguridad de la Universidad de Bath insistieran en que se marchara, el Sr. Escalante —en tono amenazante— se acercó al Sr. Varga y enunció que se conocían desde hacía varios años, que habían estado juntos en varias competiciones internacionales, y que era mentira que hubiera un proceso judicial contra él en su país, que la Federación mentía, y que su presidente era un mentiroso. Para finalizar la conversación, el Sr. Escalante amenazó directamente al funcionario de la UIPM afirmando que él (Sr. Varga) se acordaría de él y de aquella reunión en el futuro. Justo después de que el personal de seguridad de la Universidad de Bath escoltara al Sr. Escalante hasta la salida de la Universidad.

“El personal del Comité Organizador ofreció a la Srta. Tamara Vega un cambio de habitación como medida de precaución. Sin embargo, la Srta. Vega declaró que prefería permanecer en la habitación que le habían asignado porque se sentía más segura cerca de todo el equipo.

“Posteriormente, fuera del edificio, mientras me dirigía a mi habitación —en presencia de los entrenadores Aldo del Toro y Francisco Gallardo, y del Juez Internacional Egipcio (Sammy)—, la Srta. Arceo se me acercó y de forma bastante audible declaró con arrogancia: ‘Yo te lo juro que no vas a recibir ni un puto peso más de la CONADE’”.

“Sergio te está esperando allá afuera, ¿o te faltan huevos?”

La actitud hostil y amenazante de Mariana Arceo hacia Víctor Arizmendi no sólo fue esa noche sino en los días posteriores mientras la selección nacional competía. De lo mismo el entrenador y director técnico dio cuenta en la misiva referida.

“En el área de calentamiento de equitación, en presencia del entrenador Vakhtang Iagorashvili, la Srta. (Mayan) Oliver (otra integrante de la selección de pentatlón) me pidió que la apoyara durante el calentamiento. Al escuchar esto, la Srta. Arceo se dio la vuelta y gritó: ‘Yo no quiero que tú estés cerca de mí, si tú entras y estás, yo no compito’. Tras hablar con el equipo técnico, se decidió que el entrenador Iagorashvili acompañaría a los atletas en beneficio del dúo de relevos.

Al día siguiente, durante la competencia del equipo femenil de relevos —en el que participó la Srta. Arceo y la Srta. Oliver—, en el trayecto al área de control de equitación, la Srta. Arceo caminaba con el entrenador Francisco Gallardo cuando me acerqué para comprobar que sabía dónde estaba la zona de control de material, ella contestó que no lo sabía, pero que lo averiguaría, seguido de una amenaza diciendo: ‘Por cierto, Sergio te está esperando allá afuera, ¿o te faltan huevos?’. No respondí a ninguna de estas declaraciones.

“La atleta Mariana Arceo, junto con sus entrenadores, partieron el día 28 de agosto a las 5 am. Me acerqué para asegurar que la logística de transportación hacia el aeropuerto fuera la adecuada. Mientras se subía el equipaje al transporte, la Srta. Arceo, en presencia de sus entrenadores (Francisco Gallardo y Aldo del Toro) dijo con arrogancia: ‘Espero que regresando a México me vayan sancionando a esta persona, porque si no, van a ver el escandalito que les voy a armar’. Finalizó con: ‘¿O qué sabes? ¿Qué se va a hacer?’. Respondí que lo desconocía, pues es responsabilidad del Consejo de la FMPM determinar las consecuencias de los actos sucedidos durante el Campeonato, no terminé la frase ya que interrumpió respondiendo su propia pregunta a manera de burla: ‘Ay, que tú no sabes nada, ¿verdad? Se me olvidaba’.

“Asimismo se determinó que el resultado del relevo femenil, donde se obtuvo medalla de bronce, pudo haber sido plata u oro si la atleta Mayan Oliver hubiera tenido un mejor desempeño en el calentamiento de equitación, ya que se asignan los caballos mediante sorteo y, en esta ocasión, el de manejo más complicado se le asignó a ella. Sin embargo, no se pudo asistir adecuadamente a la Srta. Oliver debido a la conducta anteriormente mencionada por parte de la Srta. Arceo”.

A continuación mostramos la carta completa que Víctor Arizmendi envió a Juan Manzo, presidente de la FMPM:

Las mentiras de Juan Manzo

Esta no es la primera vez que Mariana Arceo maltrata o amenaza a integrantes de la selección nacional. Con Víctor Arizmendi ya se había comportado así durante los Juegos Panamericanos en Santiago. Allí la pentatleta lo amedrentó e incluso lo empujó durante las competencias de esgrima. Lo hizo delante de los familiares de Emiliano Hernández, Mayan y Catherine Oliver.

Las conductas de Mariana Arceo y de Sergio Escalante han sido toleradas y solapadas por Juan Manzo, quien en un video publicado en Facebook el 28 de diciembre, acusó a Proceso de “hacer historias a fuerzas” y de denostar el “trabajo limpio” de mucha gente.

Manzo. Foto: https://www.gob.mx/conade

“Ya es muy molesto que la famosa revista Proceso trate de hacer noticia de situaciones que no son reales (…) Ya había yo anunciado que esta revista no iba a tardar en hacer denostaciones implicando y buscando que nuestras mejores atletas se enfrenten fuera de la cancha diciendo cosas que no les constan y que afirman con toda firmeza (sic) que esas aseveraciones son completamente ciertas”.

Proceso buscó a María José Alcalá, Ana Guevara, David Rivera, Israel Benítez, Rut Castillo y a Óscar Gómez, a través de los jefes de prensa de la Conade, el COM y la Sedena, pero ninguno aceptó una entrevista. Víctor Arizmendi también fue contactado, pero prefirió no pronunciarse.