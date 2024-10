Así reaccionó el mundo deportivo tras el anuncio del retiro de Rafael Nadal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después del repentino anuncio del retiro de Rafael Nadal del tenis profesional, diversas personalidades del medio deportivo reaccionaron y mandaron mensajes a través de redes sociales para el deportista de 38 años. Durante su carrera Nadal ganó 22 torneos de Grand Slam.

Nadal hizo el anuncio al postear un conmovedor video en redes sociales, allí el mundo del deporte se unió para despedirlo. Desde la FIFA, clubes de futbol, jugadores, pilotos de F1, boxeadores y demás.

“Muchas gracias por todas las alegrías que nos has dado todos estos años Rafael Nadal. Eres todo un ejemplo amigo. Gran profesional. Gran persona. Ahora toca descansar y disfrutar de los tuyos”, escribió el español Iker Casillas.

Tenistas como Hubert Hurkacz y Jakub Mensik también se unieron a la conversación: "Héroe del tenis y fuente de inspiración", le describe Hurkacz, quien logró ganar al español en su único precedente este año en Roma.

Por su parte el tenista checo Jakub Mensik agradeció la figura de Rafa: "Eres una verdadera leyenda y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también tuvo unas palabras para Nadal: "Tu vida deportiva ha sido espectacular y también una inspiración para todos nosotros que amamos el deporte. Estoy convencido de que también tu vida futura seguirá igual"

El serbio Novak Djokovic escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que anunció que estará en Málaga para rendir homenaje a Nadal, acompañado de varias fotos juntos.

"Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ése es probablemente el mayor logro que alguien puede desear. Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que has tenido que soportar para convertirte en icono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha marcado como jugador. Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera".

Rafa, one post is not enough to express the respect I have for you and what you have done for our sport. You have inspired millions of children to start playing tennis and I think that’s probably greatest achievement anyone can wish for. Your tenacity, dedication, fighting spirit… pic.twitter.com/HO9kUkyccN — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2024