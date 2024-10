Andrés Vaca denuncia presión y amenazas de la FMF por críticas a la Selección Mexicana (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el duelo que disputó este 12 de octubre la Selección Mexicana varonil de futbol ante el equipo español del Valencia, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Andrés Vaca, comentarista de TUDN, aseguró que las críticas que hace al Tri no han gustado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por lo que ha presionado para que ya no narre sus partidos y hasta lo han amenazado mediante terceros.

Como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, donde México compartirá sede con Estados Unidos y Canadá, el conjunto tricolor recibió al Valencia, club que milita en la Primera División de España. Al minuto 64 el duelo se encontraba 2-2 (marcador con el que terminó el juego), situación que no gustó a la afición mexicana, considerando que los Murciélagos vino con una plantilla alterna, ya que tuvo 11 bajas.

La afición comenzó a abuchear a los dirigidos por Javier Aguirre y en ese momento Andrés Vaca aprovechó para hablar de la gestión por parte de la FMF e incluso pedirle que, en lugar de preocuparse por lo que dicen los comentaristas se ponga atención en los resultados de los seleccionados.

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolista a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es futbol.

“La gente que está dentro de la selección no lo entiende, pero después se fijan más en lo que decimos con el micrófono; van y tocan puertas y ´que Vaca no narre más y que por favor no diga las cosas que dice´. Sí, así van a quejarse, mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha. No le gusta lo que decimos, Faitelson, luego van con sus quejitas. Que se quejen con los que están en la cancha y que se ahorren los mensajes que mandan con terceros con amenazas”.

Por su parte, David Faitelson también aprovechó para ofrecer su opinión respecto a lo que mencionó Andrés Vaca:

“O sea, casi casi se vive una Gestapo (policía secreta de la Alemania nazi) dentro de la Federación Mexicana de Futbol, alguien que está buscando, en lugar de trabajar futbolísticamente para mejorar, porque este futbol mexicano, lo de hoy es vergonzoso también, estas enfrentando a un equipo B o C”.

Este día, tras comparar a la FMF con la Gestapo, Faitelson publicó una disculpa para el máximo rector del futbol mexicano por la comparación:

“Quiero externar que, durante la transmisión del juego de la selección mexicana, cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la “FMF y la Gestapo”. Ofrezco mis sinceras disculpas a la FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones…”.