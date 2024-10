Termina la racha de Ohtani de 36 bases robadas, al ser atrapado por primera vez desde el 22 de julio

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani fue sorprendido robando una base por primera vez en casi tres meses, poniendo fin a una racha de 36 intentos exitosos consecutivos de estafas.

Ohtani fue puesto out tratando de llegar a la segunda base por el receptor de los Mets de Nueva York, el venezolano Francisco Álvarez, para el último out de los Dodgers de Los Ángeles en la segunda entrada en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el domingo.

Patrick Bailey, de San Francisco, había sido el último receptor en sacar a Ohtani, el 22 de julio, también en la segunda base.

El sencillo productor de Ohtani ante Kodai Senga le había dado a los Dodgers una ventaja de 3-0. Agregó un doble que anotó una carrera en el cuarto contra David Peterson, luego anotó con un sencillo de Freddie Freeman para un margen de 6-0.

Ohtani se convirtió en el primer jugador con marca de 50-50, bateando .310, liderando la Liga Nacional con 54 jonrones y 130 carreras impulsadas, y robando 59 bases en 63 intentos.

El japonés no lanzó este año luego de una cirugía en el codo.

The Mets nab Shohei Ohtani on the bases.



It's the first time Ohtani has been caught stealing since July 22. pic.twitter.com/acQje9OYb0 — MLB (@MLB) October 14, 2024