Javier Aguirre desmiente que se desmayó durante la concentración de la Selección Mexicana (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara al partido amistoso de la Selección Mexicana varonil de futbol ante Estados Unidos que se realizará esta noche, Gibrán Araige, reportero de TUDN, publicó en X (antes Twitter) que Javier Aguirre, director técnico de México, fue internado “en un hospital de Guadalajara para realizarse unos estudios médicos”.

“Al parecer el técnico de la Selección Mexicana se sintió mal durante la concentración. Se desconoce se va a dirigir el partido contra Estados Unidos”, escribió el Araige.

Minutos después de la publicación, las redes oficiales de la Selección Mexicana informaron sobre lo ocurrido y del estado de salud de Aguirre:

“Informamos que nuestro director técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado. Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos”.

Después, Aguirre fue abordado por los medios de comunicación afuera del hospital, quienes le cuestionaron acerca de la situación. “El doctor Rafael Ortega me invitó a ver su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y me vieron sus doctores. Está a toda madre todo”.

Aguirre confirmó que estará presente en el banquillo del conjunto tricolor durante el duelo amistoso ante Estados Unidos, el cual se disputará este día en el estadio Akron, en Guadalajara, a las 20:30 horas.