Javier Tebas pide a Gianni Infantino que cancele el Mundial de Clubes 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió a su homólogo de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación), Gianni Infantino, que cancele el Mundial de Clubes de 2025, porque no es necesario para los jugadores, ni para los equipos, ni para el organismo.

Durante el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos realizado en Bruselas, donde se abordó el tema de lo saturado que está el calendario de la FIFA, Tebas hizo el llamado en nombre del futbol español.

“Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo; usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya.

“Retírelo y sentémonos a negociar; dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos; los fines que tiene para el mundo del futbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas; eso no se soluciona con un Mundial de clubes”, reclamó.

Tebas se refirió a las sentencias pronunciadas en el último año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su influencia en la gobernanza del futbol. Las ligas europeas denunciaron a la FIFA por la imposición del calendario internacional de partidos, con especial referencia al Mundial de Clubes de 2025 y al Mundial de Selecciones de 2026.

“Hago un llamamiento para mañana con FIFPro. Tenemos que cambiar el camino de la gobernanza. Ayer iniciamos un camino que debe continuar mañana. No caigamos en la trampa que nos han hecho siempre; si no caemos el éxito será nuestro. Quién negocia el convenio colectivo en las ligas nacionales es la liga y los sindicatos, tenemos que trasladar esto al mundo internacional”, sentenció.