Shaquille O’Neal visitó Ecatepec y donó 500 pares de tenis deportivos a niños de ese municipio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El basquetbolista Shaquille O’Neal donó 500 pares de tenis deportivos a niños de escasos recursos del municipio de Ecatepec, Estado de México.

O’Neal visitó la Ciudad de México para celebrar que su mercancía oficial “Shaq” y una línea de tenis y ropa de la leyenda de los Lakers de Los Ángeles ya estarán disponibles en el país.

De acuerdo con el sitio web La Afición el atleta declaró que se sintió halagado y sorprendido de que los niños mexicanos lo reconocieron y se emocionaron al verlo, pese a que lleva más de una década sin jugar a nivel profesional y calificó el momento como uno de los mejores que ha vivido dentro y fuera de la duela.

“Fui a esta ciudad (Ecatepec) y había muchos niños que sabían quién era, aunque no he jugado desde 2011. El hecho de que los niños todavía saben lo que tengo, me asombra, porque no hay muchos buenos jugadores que sigan jugando ahora mismo, pero el hecho de que estoy aquí con todos ellos haciendo cosas increíbles. Estamos haciendo una diferencia al darle tenis a 500 niños de escasos recursos, quienes comenzaron a llorar cuando me vieron", dijo en conferencia de prensa.