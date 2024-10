"Chicharito" Hernández explotó contra la prensa: "Soy el villano de una historia mal contada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El delantero de Chivas, Javier “Chicharito” Hernández, arremetió contra la prensa en un streaming a través de la plataforma Kick, donde el rojiblanco culpó a los medios de comunicación por señalarlo como un futbolista ‘grillero’ y mal compañero. Hernández alegó que es el "villano en una historia mal contada".

El goleador histórico de la Selección Mexicana respondió de manera irónica, después de que sus aficionados le preguntarán si llevaba una buena relación con Cade Cowell, su compañero en Chivas.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar”, señaló.