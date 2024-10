Gol olímpico de Pulisic encamina victoria del AC Milan ante Brujas (Video)

Christian Pulisic anotó un gol olímpico para encaminar el martes la victoria 3-1 del AC Milan ante Brujas, el primer triunfo del club italiano en la Liga de Campeones. El Mónaco mantuvo su paso invicto tras aplastar 5-1 a Estrella Roja.

El atacante estadounidense no pudo dar crédito a su gol a los 34 minutos, cuando ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda, para los Rossoneri, que habían perdido sus primeros dos encuentros en el reconfigurado formato del torneo.

Brujas jugó en inferioridad numérica casi todo el partido tras la expulsión de Raphael Onyedika a los 40 minutos, pero el club belga logró empatar transitoriamente a los 51 mediante Kyriani Sabbe. El volante neerlandés Tijjani Reijnders firmó un doblete en el tramo final para darle al Milan una victoria que necesitaba imperiosamente.

Francesco Camarda, un delantero de 16 años, ingresó a los 75 minutos para convertirse en el debutante italiano más joven en la historia de la Liga de Campeones. Por un breve instante creyó que había fijado el récord como el goleador más precoz en la historia del torneo, pero su cabezazo a la red fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

En el otro partido que se jugó temprano, el zaguero marfileño Wilfried Singo anotó desde una distancia de 30 metros en la amplia victoria de Mónaco ante el visitante de Serbia. El club del principado suma siete puntos tras las tres primeras jornadas.

O gol olimpico do Pulisic no jogo.

