Murió Fernando Valenzuela, leyenda mexicana de los Dodgers

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este martes, casi a los 64 años de edad, falleció el expitcher sonorense Fernando Valenzuela, el mejor jugador mexicano que ha llegado a las Grandes Ligas y quien en 1981, su temporada de debut, ganó el premio al Novato del Año y el Trofeo Cy Young de la Liga Nacional que se otorga cada año al mejor lanzador.

Desde hacía algunos años, el famoso “Toro” Valenzuela había acusado algunos problemas de salud y hace un par de semanas se dio a conocer que su estado era tan delicado que había sido ingresado a un hospital de Los Ángeles, la ciudad donde siempre vivió desde que fue contrato por los Dodgers, el equipo con el que triunfó en las Mayores y donde floreció la “Fernandomanía”, el fenómeno social que generó que un jugador latinoamericano fuera tan efectivo y ganador. Gran parte de su grande la construyó lanzando el tirabuzón o screwball, una pichada con la que ponchó a más de dos mil rivales a lo largo de su carrera de 17 años en las Grandes Ligas.

Fernando Valenzuela Anguamea nació el 1 de noviembre de 1960 en el ejido de Etchohuaquila, en Navojoa, Sonora, y su primera incursión en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) llegó con los Leones de Yucatán, equipo al cual pertenecía cuando fue scauteado por el cubano Corito Varona y después firmado para la organización de los Dodgers de Los Ángeles por Mike Brito.

Uno de los momentos más estelares de su carrera fue durante la Serie Mundial de 1981. Cuando los Dodgers estaban abajo dos juegos a cero contra los Yankees de Nueva York, Valenzuela entró para ganar el tercer juego que enfiló a su equipo a derrotar a los Mulos de Manhattan.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ