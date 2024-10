Conade se “salta” las Reglas de Operación y reajusta la beca de Mariana Arceo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), bajo la dirección de Rommel Pacheco, realizó su primer ajuste en las becas ordinarias y lo hizo saltándose las Reglas de Operación. Por lo cual, a pesar de haber tenido un bajo desempeño en los Juegos Olímpicos París 2024 al culminar en el lugar 35 de la competencia, la pentatleta Mariana Arceo seguirá recibiendo una beca de 32 mil pesos y no los 6 mil que le corresponden por sus méritos deportivos.

"Estoy que no me la creo. Me regresaron a uno de mis entrenadores, me regresaron la beca, como la tenía antes de los Juegos Olímpicos y esto para mí de verdad es muy grande porque hace unos días estaba pensando si continuar o no en el deporte, por lo difícil que es comenzar nuevamente y por las Reglas de Operación, entonces el recibir esta noticia es wow para mí", dijo Arceo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La pentatleta culminó en el lugar 35 general en París 2024, por lo tanto, con base en la RO de la Conade su beca debió ser ajustada a seis mil pesos. Sin embargo, Arceo dio a conocer en sus redes sociales que fue notificada que seguirá recibiendo la beca que tenía antes de competir en la justa veraniega.

"Estoy muy agradecida porque en un momento sí caí en una frustración porque había ganado dos medallas en campeonato del mundo este año, una medalla en copa del mundo y un cuarto lugar en los clasificatorios a Juegos Olímpicos, además toda la trayectoria que traigo atrás de mí. El saber que los apoyos van a continuar tal cual como los había ganado, me motiva muchísimo", continuó.

Arceo agradeció a la nueva administración de la Conade y a la presidenta Claudia Sheinbaum por regresarle el monto de la beca ya que de seguir recibiendo seis mil pesos estaba pensando en el retiro del alto rendimiento.

