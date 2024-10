Ohtani disputará el tercer juego de la Serie Mundial con los Dodgers

NUEVA YORK (AP).- Shohei Ohtani jugará con los Dodgers de Los Ángeles en el tercer duelo de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, informó el mánager Dave Roberts a ESPN.

Ohtani se dislocó parcialmente el hombro izquierdo al deslizarse en la segunda base, esto al intentar un robo durante la séptima entrada de la victoria del sábado 4-2 en el segundo encuentro ante los Yankees en Los Ángeles.

"Simplemente no lo veo no jugando en el tercer partido", dijo Roberts. "Si él se siente lo suficientemente bien para jugar, entonces no veo razón para que no esté ahí".

El japonés no viajó con el resto del equipo a Nueva York para someterse a más estudios. Hizo el viaje en un vuelo por separado. Los Ángeles tiene ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete duelos, y está a dos triunfos de su segundo título en cinco años. Roberts indicó el sábado que Ohtani "tenía una pequeña luxación en el hombro" y que le realizarían una prueba de imagen el sábado o domingo.

Ohtani se tomó el antebrazo izquierdo después de ser puesto out por el campocorto Anthony Volpe para el último out de la séptima entrada. El japonés permaneció cerca de la base durante un par de minutos antes de ser atendido por un kinesiólogo y abandonar el campo.

Roberts dijo tras el encuentro que se sintió alentado debido a que Ohtani tenía buena fuerza y movimiento en el hombro, pero que el equipo necesitaba ver los resultados del examen antes de determinar su estatus.

El toletero japonés, el gran favorito al MVP de la Nacional, terminó 3-0, con un boleto en el segundo duelo. Tiene un hit en ocho turnos en los dos primeros juegos del Clásico de Otoño. Su promedio de bateo es de .260, con tres jonrones y 10 empujadas en su primera postemporada en las Grandes Ligas.

Ohtani es uno de los pocos jugadores de los Dodgers que terminaron la temporada sin ninguna lesión importante. El roster de lanzadores ha estado afectado por lesiones y casi todos sus abridores han pasado tiempo en la lista de lesionados.

Entre sus jugadores de campo, Mookie Betts estuvo fuera casi dos meses por una fractura en la mano izquierda y Max Muncy estuvo alejado casi media temporada debido a una distensión en el oblicuo derecho. Freddie Freeman está disputando los playoffs con un fuerte esguince en el tobillo derecho.

Ohtani no ha lanzado este año, pero se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas con la menos 50 jonrones y 50 bases robadas en una campaña.