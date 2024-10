Fanático expulsado del Yankee Stadium por quitar bola del guante de Mookie Betts (Video)

NUEVA YORK (AP) — Un fanático fue expulsado del Yankee Stadium el martes, durante el cuarto juego de la Serie Mundial, después de arrancarle del guante una pelota bateada de foul a Mookie Betts, jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles.

Betts saltó junto al muro en territorio de foul e inicialmente atrapó el elevado del venezolano Gleyber Torres en la primera entrada, pero el espectador en la primera fila, vestido con un jersey gris de visitante de los Yankees, se aferró al guante de Betts con ambas manos y sacó la pelota.

The fact that these two Yankee fans acted like they didn’t do anything wrong… one held Mookie’s glove.. other one grabs Mookie’s hand and won’t let go. If this was done in Philly, social media would’ve melted down. pic.twitter.com/1mYTLHGFgt