Nuevo Mr. Octubre: Freddie Freeman jonronea otra vez por Dodgers y fija dos récords en Serie Mundial

NUEVA YORK (AP) — Freddie Freeman rompió un par de récords en la Serie Mundial el martes, cuando disparó otro jonrón para los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego contra los Yankees de Nueva York.

El toletero empalmó una línea por el jardín derecho para remolcar dos carreras en el primer inning por segunda noche consecutiva, convirtiéndose en el segundo pelotero en la historia que la desaparece en los cuatro primeros partidos de una Serie Mundial.

Freeman también quedó como el único jugador que jonronea en seis duelos consecutivos de la Serie Mundial, una racha que se remonta a 2021 en el campeonato que ganó con Atlanta ante Houston.

Después del doble de Mookie Betts con un out, Freeman sacudió un batazo que viajó 433 pies ante un slider en cuenta de 1-2 del novato dominicano Luis Gil.

HISTORY FOR FREDDIE FREEMAN!



He's the first player in MLB history with six consecutive #WorldSeries games with a home run.



?? @MLB pic.twitter.com/kL1KlgekUZ