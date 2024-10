La futbolista Lucía Yáñez del Puebla sufre acoso y decide salir de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un nuevo caso de acoso contra las futbolistas de la Liga Mx Femenil, se dio a conocer que la mexicoamericana Lucía Yáñez, ex del Puebla femenil, fue víctima de acoso en redes sociales, en el Estadio Cuauhtémoc y en su domicilio, por lo que se vio obligada a salir de México al no recibir apoyo del equipo ni de las autoridades.

De acuerdo a información publicada por W Deportes y el medio poblano Diario Grada, desde la llegada de Yáñez en enero para el Clausura 2024, la futbolista sufrió de amenazas en redes sociales hasta ataques directos en su domicilio y se destaca una campaña de difamación y hostigamiento.

La situación se agravó cuando, durante un partido en el estadio Cuauhtémoc, se lanzaron folletos con fotografías de la jugadora, en los que se la acusaba de tener relaciones con directivos y se le hacían otros insultos. Según el diario Grada, estos panfletos fueron arrojados desde uno de los palcos, en un estadio que se encontraba vacío en esos momentos.

“Fuera Lucía Yáñez #2 del equipo Puebla Femenil, no sabe jugar, está aquí porque se acuesta con todos los directivos. Cuidado, me contagió una enfermedad de transmisión sexual. Abortó a nuestro hijo cuando tenía 5 meses. Es racista y se expresa mal de los mexicanos. Ha dicho que los poblanos son mediocres y se expresa mal del equipo. Vendía fotos desnuda por Facebook. No estudió la Universidad por burra. Es una mustia y mentirosa”, se lee en uno de los volantes.