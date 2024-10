Vetan a fans que agredieron a Mookie Betts para el juego 5 de la Serie Mundial

NUEVA YORK (AP) — Los dos aficionados de los Yankees de Nueva York que fueron expulsados del cuarto encuentro de la Serie Mundial por interferir con el jardinero de los Dodgers Mookie Betts fueron vetados para el juego 5 del miércoles.

Betts saltó al muro en la zona de foul e inicialmente atrapó el pop up del venezolano Gleyber Torres en la primera entrada, pero un aficionado que estaba en la primera fila y que vestía la camiseta gris de visitante de los Yankees tomó con ambas manos el guante de Betts y le arrebató la bola. Otro asistente tomó la otra mano de Betts.

La liga y el club publicaron un comunicado en el que informaron que los dos fans que arrancaron la bola del guante del jardinero de los Dodgers Mookie Betts no podrán asistir al próximo encuentro.

The fact that these two Yankee fans acted like they didn’t do anything wrong… one held Mookie’s glove.. other one grabs Mookie’s hand and won’t let go. If this was done in Philly, social media would’ve melted down. pic.twitter.com/1mYTLHGFgt