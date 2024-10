Impactante lesión de rodilla de Dani Carvajal en el duelo del Real Madrid vs. Villarreal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día el Real Madrid recibió en el estadio Santiago Bernabéu al Villarreal, esto por la jornada 9 de LaLiga. Pese al marcador 2-0 a su favor, los Merengues terminaron el duelo con una mala noticia, pues Dani Carvajal, lateral derecho, tuvo que salir de cambio debido a una lesión.

En el minuto 90+2, ya con los goles anotados por Federico Valverde y Vinícius Júnior, Carvajal recibió un pase del que no tuvo el control total y, cuando se disponía a despejar, Yéremy Pino, atacante del Villarreal, lo anticipó, por lo que el defensa madrileño no golpeó el esférico, pero sí a su rival, fue ahí donde ocurrió la lesión.

Estaba mirando el móvil porque este partido ya está muerto y de repente he escuchado de fondo los gritos de dolor de Carvajal.



Se me ha acelerado el corazón, espero que no sea nada grave.pic.twitter.com/8qlcKGRXK4