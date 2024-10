Lucía Yáñez, exfutbolista del Puebla que sufrió acoso, niega apoyo de la institución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves 3 de octubre el Puebla femenil compartió un comunicado en donde señalaron el acompañamiento que le brindaron a Lucía Yáñez por el acoso recibido en redes sociales, en el Estadio Cuauhtémoc y en su domicilio. Sin embargo, un día después, la futbolista realizó una publicación para señalar que la institución no la acompañó tal y como expresó en el comunicado.

“Agradezco el Club Puebla por abrirme las puertas de la Liga MX el pasado enero; sin embargo, tras el comunicado del equipo me veo obligada a decir que el club mintió. Lo que derivó mi renuncia al equipo es algo que empezó desde la temporada pasada con acoso, hostigamiento, bullying y difamaciones en redes sociales, por ello lo hice del conocimiento de la directora técnica y la directiva buscando su apoyo, del cual sólo encontré un apoyo verbal diciéndome que contaba con ellos".

Yáñez explicó que un directivo le indicó que “al ser mayor de edad” ella debía ir sola a denunciar ante la Fiscalía General de Puebla. Por no sentirse respaldada por el club y debido a que el acoso continuó, en septiembre pasado el equipo le ofreció darla de baja del plantel, por lo que no le podrían pagar los dos meses de sueldo pendientes del resto de la temporada.

“Leí el comunicado publicado anoche por la Liga MX Femenil. Por eso solicito, con todo respeto, a la Liga BBVA Femenil una audiencia con su presidenta, Mariana Gutiérrez, para que mi caso sea escuchado, analizado y así evitar que pueda suceder a más futbolistas”, concluye la publicación de Yáñez.

El pasado jueves 3 de octubre se dio a conocer que la mexicoamericana Lucía Yáñez, entonces jugadora del Puebla femenil, fue víctima de acoso en redes sociales, en el Estadio Cuauhtémoc y en su domicilio, por lo que se vio obligada a salir de México al no recibir apoyo del equipo ni de las autoridades.

De acuerdo a información publicada por W Deportes y el medio poblano Diario Grada, desde la llegada de Yáñez en enero para el Clausura 2024, la futbolista sufrió de amenazas en redes sociales hasta ataques directos en su domicilio y se destaca una campaña de difamación y hostigamiento.

La situación se agravó cuando, durante un partido en el estadio Cuauhtémoc, se lanzaron folletos con fotografías de la jugadora, en los que se la acusaba de tener relaciones con directivos y se le hacían otros insultos. Según el diario Grada, estos panfletos fueron arrojados desde uno de los palcos, en un estadio que se encontraba vacío en esos momentos.

“Fuera Lucía Yáñez #2 del equipo Puebla Femenil, no sabe jugar, está aquí porque se acuesta con todos los directivos. Cuidado, me contagió una enfermedad de transmisión sexual. Abortó a nuestro hijo cuando tenía 5 meses. Es racista y se expresa mal de los mexicanos. Ha dicho que los poblanos son mediocres y se expresa mal del equipo. Vendía fotos desnuda por Facebook. No estudió la Universidad por burra. Es una mustia y mentirosa”, se lee en uno de los volantes.

"Al final del juego, caen folletos a la cancha, presuntamente tirados desde palcos del Cuauhtemoc donde no había mucha gente.

En ellos, fotos de Lucía, acusándola de meterse con directivos, racista y más insultos"



¿Y los folletos que le arrojaban? ¿También son inventos? pic.twitter.com/Sga6LcvVBq — Jesus FCH (@Jesus_FC2) October 4, 2024

Lucía Yáñez pidió el acompañamiento de Puebla femenil, principalmente a Guillermo Cosío, exdirector técnico y a Daniel Cessa, quien es el director deportivo, sin embargo, le pidieron que no hiciera público el caso ya que perjudicaría al club y a su carrera.