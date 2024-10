Fans de Dodgers lanzan pelotas y basura al campo, interrumpen victoria de los Padres (Video)

LOS ÁNGELES (AP) — Los aficionados lanzaron pelotas de béisbol en dirección al jardinero izquierdo de San Diego, Jurickson Profar, y luego arrojaron basura que provocó una larga demora antes de que los Padres vencieran el domingo 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar su Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego cada uno.

Yu Darvish limitó a la poderosa ofensiva de los Dodgers a una carrera y tres hits en siete entradas, y el dominicano Fernando Tatis Jr. se voló la barda dos veces para que los Padres empataran el récord de postemporada de seis jonrones.

El venezolano David Peralta y Jackson Merrill conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno, mientras Xander Bogaerts y Kyle Higashioka tuvieron jonrones solitarios.

Antes de la demora en la séptima entrada, Profar consiguió quedarse con una bola que parecía haberse ido de jonrón, momento en el que primeramente se hizo de palabras con la afición.

"Dijo que los fanáticos estaban tratando de quitarle el out del guante", dijo el toletero de los Padres, Manny Machado. "Una gran trampa para comenzar el juego".

Para agregar algo a los animos caldeados, el abridor de los Dodgers, Jack Flaherty, golpeó a Fernando Tatis Jr. con un lanzamiento en la sexta entrada, y Profar intercambió palabras con el receptor de los Dodgers, Will Smith.

Seguido de eso se dio una pausa de 12 minutos entre lanzamientos, en los que Profar trató de encontrar al responsable hasta que un oficial de seguridad llegó.

"Sí, estaba molesto. Podían lastimar a alguien", dijo Profar. "Espero que nuestra gente en San Diego no haga eso".

An angle of Jurickson Profar's interaction with the Dodgers fans in left field



