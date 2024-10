Prescott lanza pase de TD con 20 segundos por jugar para darle a Cowboys el triunfo ante Steelers

PITTSBURGH (AP) — Dak Prescott lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Jalen Tolbert con 20 segundos por jugar y los Cowboys de Dallas escaparon de Pittsburgh con una victoria por 20-17 sobre los Steelers el domingo por la noche.

Los Cowboys (3-2) ganaron su segundo partido consecutivo después de que Prescott se recuperara de una noche de errores para liderar una serie ofensiva de 70 yardas que culminó con Dak encontrando Tolbert apenas cruzando la zona de anotación en cuarta oportunidad.

DAK TO JT!!!!!!!!!!!



??: #DALvsPIT on NBC

??: Stream on NFL+ https://t.co/LvklCbYJ1e pic.twitter.com/H5lT593SOz